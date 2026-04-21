Este martes, en medio de las conversaciones bilaterales sobre aranceles y reglas de origen sobre el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno y UE coinciden en la importancia de mantener el Tratado común con Canadá de cara a la revisión formal del acuerdo comercial el próximo mayo.

El representante comercial de EU, Jamieson Greer, fue recibido el lunes en el país para abordar “distintos temas” relacionados tantos con los aranceles vigentes como con la visión a largo plazo sobre el tratado, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

Añadió que Washington tiene observaciones para fortalecer las reglas de origen, mientras que México busca que disminuyan los aranceles al acero, los vehículos y el aluminio. La mandataria mexicana agregó que los equipos de ambos países seguirán trabajando durante varios días y adelantó que la siguiente ronda de conversaciones será en Washington.

¿Qué cambios se hará al T-MEC?

También informó que el equipo mexicano de negociación se reforzará con tres nuevos integrantes, aunque no precisó más detalles. La reunión del lunes en Palacio Nacional formó parte de la preparación rumbo a la revisión conjunta del T-MEC prevista para el 1 de julio y las primeras rondas de negociaciones formales que iniciarán a partir del 25 de mayo.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) y la Secretaría de Economía instruyeron a sus equipos a avanzar esta semana en discusiones técnicas sobre seguridad económica, acciones comerciales complementarias, reglas de origen reforzadas para bienes industriales clave, minerales críticos y otros pendientes bilaterales.

Además, acordaron celebrar la primera ronda oficial de negociación bilateral en la semana del 25 de mayo en Ciudad de México.

¿Qué busca México en las negociaciones sobre el T-MEC?

Este lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acompañado por el embajador Greer, se reunieron con representantes de la industria del acero y automotriz, y después encabezó encuentros con empresarios en el Club de Banqueros. El secretario dijo que en esas mesas se revisaron, además de las reglas de origen, preocupaciones del sector agropecuario y temas de propiedad intelectual, y sostuvo que el proceso de revisión del tratado “va muy bien”.

En paralelo, dirigentes empresariales mexicanos expusieron a Greer que la prioridad del sector privado es que continúe el libre comercio en Norteamérica y que haya “cero aranceles” para los productos que cumplan las reglas de origen.

También insistieron en fortalecer la proveeduría regional y las cadenas de suministro para sustituir importaciones procedentes de Asia.

TG