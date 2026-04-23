Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 23 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se informó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

