Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 23 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.Según se informó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque