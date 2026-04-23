Jueves, 23 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Cancún para este jueves 23 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se informó, el clima presenta un 41% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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