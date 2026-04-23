La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una red vinculada al contrabando de combustible, considerada entre las más relevantes detectadas en el país, tras un conjunto de investigaciones que derivaron en la detención de seis personas.

De acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara López, las indagatorias permitieron identificar una estructura que operaba mediante mecanismos para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas. Estas operaciones alcanzaron un valor estimado de 23 mil millones de pesos.

El funcionario explicó que la red utilizaba triangulaciones financieras y diversos recursos para introducir combustible al país y evadir controles aduaneros, fiscales y regulatorios. Las operaciones se extendían a los Estados de Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.

Como parte del operativo, fueron detenidas seis personas identificadas como Héctor “N”, Nizarindani “N”, Lizitza “N”, Gualberto “N”, Karen “N” y Perla “N”, quienes presuntamente formaban parte de esta estructura. Según las autoridades, estas personas participaban en operaciones a través de 40 empresas de distintos giros, en las que figuraban como representantes, socios o firmantes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la red también hacía uso de prestanombres y redes de distribución para mantener el flujo de combustibles en distintas regiones del país, ocultando el origen ilícito de los recursos.

Las investigaciones establecieron que los implicados empleaban información con datos inexactos para facilitar el contrabando de hidrocarburos y evadir obligaciones fiscales. En varios casos, los cargamentos eran registrados como aditivos, lubricantes o aceites.

Ulises Lara detalló que el combustible ingresaba principalmente por puertos marítimos en Tamaulipas, desde donde era trasladado a gran escala mediante la red ferroviaria hacia el interior del país, para posteriormente ser distribuido por vía terrestre.

El caso fue judicializado en abril e involucra a 40 empresas de sectores como logística, construcción, energéticos, maquiladoras y transporte, entre otros.

Tras los operativos, las autoridades aseguraron cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y dinero en efectivo, en un golpe financiero estimado en aproximadamente 126 millones de pesos.

La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y dar seguimiento a las redes vinculadas a este tipo de actividades ilícitas.

Agencias

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Robaban millones de litros

Una célula dedicada al robo de gas LP fue desarticulada tras un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad, resultado de siete meses de labores de inteligencia. Las acciones se concentraron en municipios del Estado de México e Hidalgo, donde se identificó una red con capacidad de extracción de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana.

Durante el despliegue se ejecutaron 20 órdenes de cateo; en 10 de los inmuebles asegurados se detectó la venta directa de combustible robado a través de gaseras. Además, se clausuró una toma clandestina vinculada a la operación, utilizada para la sustracción del energético.

Las autoridades informaron la detención de siete personas, entre ellas Mauricio “N”, señalado como líder del grupo, así como otros operadores logísticos y financieros que coordinaban el traslado, almacenamiento y distribución.

El combustible era concentrado en predios específicos y posteriormente comercializado mediante una red de establecimientos que permitía su venta al público.

CT