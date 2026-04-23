Jueves, 23 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 23 de abril informa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 27

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones