Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 23 de abril informa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 27Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Zapopan