Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 23 de abril informa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 27

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

