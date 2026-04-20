México y EU definieron que el próximo 25 de mayo comenzará la fase formal de negociación del Tratado entre México, EU y Canadá, en un contexto donde autoridades y sector empresarial buscan mantener la estabilidad del libre comercio en la región , así como reforzar la confianza de los inversionistas y las cadenas de suministro en Norteamérica.

El acuerdo se alcanzó tras una serie de reuniones celebradas en la capital mexicana entre funcionarios de ambos países. En estos encuentros participaron la presidenta, Claudia Sheinbaum; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y una delegación estadounidense encabezada por el representante comercial Jamieson Greer.

Al término de las reuniones, Ebrard indicó que, luego de los diálogos con industrias clave como la del acero y la automotriz, así como con organismos empresariales, ambas partes avanzarán hacia la etapa de negociaciones formales del acuerdo comercial. “Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo”, afirmó.

Se buscan cero aranceles

Del lado empresarial, el mensaje fue cerrar filas para que la revisión mantenga al tratado como un acuerdo de libre comercio, en medio de la política restrictiva que ha empujado el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, sostuvo que la prioridad del sector privado mexicano es que continúe el tratado y que haya “cero aranceles para todo aquello que cumpla reglas de origen”.

En la misma línea, el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que las empresas plantearon a la parte estadounidense la importancia de la integración regional y reiteraron que en México no quieren aranceles.

Aunque describió la posición de Washington como “dura”, también señaló que hubo disposición a escuchar y que las conversaciones avanzan. En tanto, la presión empresarial quedó marcada por las firmas estadounidenses instaladas en México.

Trato preferencial para México

El presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico, Óscar del Cueto, dijo que llevaron a la mesa un documento con propuestas de 24 sectores y más de mil empresas, con la idea de que la revisión sea “rápida, sencilla” y permita seguir invirtiendo en el país, de modo que México tenga un trato preferencial frente al resto del mundo.

Detrás del debate arancelario, asoma una discusión más profunda, toda vez que tanto el Gobierno mexicano como los empresarios coincidieron en que la revisión del T-MEC también pasa por rediseñar cadenas de suministro, elevar el contenido regional y sustituir importaciones provenientes de Asia.

Ebrard resumió esa visión al señalar que lo que hoy llega desde Asia se pueda hacer "entre los dos países lo más pronto posible”. Como parte de esa estrategia, el empresariado mexicano también busca vender en Washington una narrativa distinta: la de México no solo como exportador, sino como inversionista y generador de empleo en EU.

Medina Mora puso como ejemplo a Grupo Bimbo, con 60 plantas y 22 mil empleos en ese país, para mostrar el grado de integración productiva entre ambas economías.

TG