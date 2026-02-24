Ebrard asegura que operativo contra 'El Mencho' favorecerá revisión del T-MEC

Durante una entrevista telefónica con el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa de Radio Fórmula, este 24 de febrero, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el abatimiento del capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, favorecerá las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con las reacciones internacionales, dijo Ebrard, especialmente de Estados Unidos, "El operativo que se llevó a cabo demuestra cuál es la posición del Gobierno de México en el sentido de hacerle frente a estas organizaciones".

Mencionó que esto "demuestra la eficacia y la valentía de nuestro Ejército", y así le fue expresado por sus contrapartes, aseguró el Secretario , asegurando que esta acción muestra la posición del Gobierno de México, en contraposición a la campaña de que en el país "se está tolerando al narco".

Además, Ebrard mencionó que al día de hoy se tiene una buena relación de confianza con Estados Unidos “porque han visto lo que han sido las acciones del Gobierno de México en el campo de la seguridad”

El secretario de Economía aseguró que "nos va a favorecer en las próximas semanas y meses en lo que tiene que ver con la relación comercial, es decir, la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá".

Esto, dijo, se debe a que la detención de "El Mencho" "da por tierra con un argumento que se manejó mucho en varios círculos en Estados Unidos respecto a la posición del Gobierno de México y de nuestras instituciones en contra de la delincuencia organizada". Esos argumentos quedan desacreditados tras las acciones en contra del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), dijo.

Grupos delincuenciales no representan amenaza para el Mundial, asegura

Respecto al cuestionamiento de si es posible que la reacción de los grupos criminales se dé en lugares turísticos y eventos como el Mundial de futbol, Ebrard manifestó que "no se puede comparar el nivel de riesgo que se tuvo en Qatar con el nivel de riesgo que se pueda tener en Norteamérica" , pues, dijo, "en Norteamérica hay un equipo organizado".

"México, Estados Unidos y Canadá están preparados para que el mundial sea un éxito y se tiene una superioridad en inteligencia y en fuerza, como se demostró el domingo sobre ellos (el crimen organizado)".

Aseguró que "estamos preparados" para el evento y para cualquier movilización por parte de organizaciones que vean el mundial con otros intereses, enfatizando en grupos políticos. "No existe riesgo de que nos quiten la sede mundialista", puntualizó.

Durante la entrevista, Ebrard también habló sobre la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de frenar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

"La posición relativa de México mejoró", expresó Ebrard, confirmando que México fue uno de los países menos afectados por los aranceles, esto gracias al Tratado de Libre Comercio.

Adicionalmente, el secretario habló de "InnovaFest", un proyecto entre la iniciativa privada y el gobierno que premiará a las personas y empresas que propongan ideas nuevas que aporten valor a la economía.

