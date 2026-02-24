Sheinbaum informa que regreso a la normalidad avanza tras operativo contra 'El Mencho'

Durante su habitual conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reportó que el pasado lunes todavía se registraron siete bloqueos carreteros tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), ocurrido el domingo 22 de febrero. No obstante, la Mandataria señaló que la situación ya comienza a normalizarse en la mayoría de los Estados afectados y reiteró que el objetivo del Gobierno es garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.

"Ayer ya hubo algunos bloqueos, siete bloqueos, más o menos. A ver si me dan el número exacto; lo dijeron en la mañana. Todos fueron levantados, aunque todavía hay algunos vehículos quemados a un lado de la carretera. El día de hoy se van a retirar para limpiar todas las vías", explicó.

La Jefa de Estado señaló que mantuvo comunicación directa con los gobernadores de Jalisco y Michoacán para dar seguimiento a la situación tras los hechos violentos registrados luego del operativo federal. Además, aseguró que los bloqueos fueron atendidos por las autoridades y ya fueron levantados.

"Ayer hablé personalmente con el Gobernador de Jalisco y con el Gobernador de Michoacán. El día de hoy todavía no se llamó a clases, pero mañana se busca que ya se normalicen las actividades", indicó..

La Presidenta precisó que este martes no se convocó a clases en algunas zonas de ambas entidades como medida preventiva; sin embargo, confió en que el miércoles puedan retomarse las actividades escolares de manera regular.

En materia de transporte aéreo, destacó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara prácticamente restableció la totalidad de sus vuelos, mientras que en Puerto Vallarta la operación se normaliza de forma paulatina.

"En el aeropuerto de Guadalajara, prácticamente todos los vuelos ya regresaron. En Puerto Vallarta también poco a poco se está normalizando", afirmó.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que, más allá de los hechos recientes, la prioridad de su Administración es consolidar la estrategia de seguridad basada en cuatro ejes, entre ellos la atención a las causas que generan la violencia.

"Lo más importante de esto es que nuestro objetivo, como lo dije ayer, es la seguridad y la paz, y en eso estamos trabajando, en la estrategia que nos hemos propuesto de los cuatro ejes", sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer las acciones dirigidas a las juventudes para evitar que sean cooptadas por grupos delictivos.

"Este eje de atención a los jóvenes tiene que ver también con atención a las causas, que los jóvenes nunca se acerquen a un grupo delictivo", expresó.

También pueds leer: Sheinbaum analiza acciones legales contra Musk por acusarla de vínculos con cárteles

Asimismo, reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal, al señalar que se trata de un equipo que labora diariamente para garantizar la tranquilidad en el país.

"El trabajo que hacen los gabinetes de seguridad y el gabinete de seguridad del Gobierno en México es muy bueno y trabaja todos los días por la seguridad", puntualizó.

Finalmente, reiteró que las acciones implementadas tras el operativo forman parte de una estrategia integral cuyo objetivo central es restablecer la paz en las regiones afectadas y reforzar la seguridad en todo el país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP