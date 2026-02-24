Sucesores de El Mencho: ¿Quiénes pelean el control del CNG?

Luego de la caída del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, especialistas han comenzado a especular sobre que la organización criminal iniciaría una guerra interna por el nuevo liderazgo.

También comentan que los recientes bloqueos carreteros, quemas de vehículos y asaltos son demostraciones para mostrar el “poder” que tienen, además de que movilizar sicarios es parte de esa futura lucha interna.

¿Quiénes son los posibles sucesores?

El especialista en seguridad Daniel Santander detalla que entre sus posibles sucesores podría estar su hijastro "El 03" Juan Carlos Valencia González. También hay posibles cabecillas regionales y operadores de esta estructura como Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo"; Ricardo Ruiz Velasco, alias "Doble R" y Audias Flores Silva, alias "El Jardinero".

Agrega que, sobre la sucesión del CNG hay que establecer que cada una de las organizaciones criminales tiene una dinámica y una estructura diferente.

"No es lo mismo pensar en el Cártel de Sinaloa con "Los Chapitos" y "Los Mayos", que es una cuestión muy focalizada, hasta cultural podríamos llamarlo de familias que históricamente han tenido relación en este tipo de negocios de trasiego de drogas, que tienen estos lazos de alguna forma locales, a lo que puede haber sido también "Los Zetas", que tiene una estructura mucho más militarizada", dijo el especialista.

"El caso del CNG hay que recordar que tuvieron un ascenso fugaz, realmente en un año pasaron de ser una organización criminal regional a competir por el control del trasiego de drogas a nivel nacional contra el Cártel de Sinaloa", agregó.

Además, mencionó que "El CNG creció mucho precisamente en el trasiego de drogas, por eso los puertos del Pacífico eran los que más les redituaban ganancias, los precursores químicos para hacer fentanilo y todas estas nuevas drogas sintéticas provienen de Asia, China o India", refiere el también académico.

El especialista Armando Rodríguez indica que en el círculo inmediato de "El Mencho" no se vislumbraba alguien que pudiera tomar el control de todas las operaciones del Cártel.

"Se hablaba mucho de "El Sapo", de quien se supone también quedó abatido en el operativo de ayer, pero él realmente estaba más enfocado al tema de los tiempos compartidos, del control de esa parte de Puerto Vallarta y de esa zona de Bahía Banderas en entre Jalisco hasta Nayarit".

"Entonces, no era alguien que pudiese realmente asumir un control de una operación transnacional como la que verdaderamente ejercía el Cártel Nueva Generación a través del líder Oseguera, no hay claridad al respecto", sostiene Rodríguez.

Enfatiza que se va a observar un proceso de reestructuración, porque esas redes criminales generaban muchísimos ingresos, y que "vamos a ver de dónde surge un nuevo liderazgo, pero no del entorno cercano a Oseguera Cervantes".

KR