Ante el incremento en la comercialización de productos apócrifos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades federales desplegarán operativos permanentes en Guadalajara para combatir la piratería y proteger los derechos de propiedad intelectual vinculados al torneo.

El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y corporaciones de seguridad, mantendrá vigilancia constante en los alrededores del Estadio Guadalajara, las sedes del FIFA Fan Festival y zonas comerciales identificadas como puntos de venta de mercancía falsificada, entre estas, el Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios.

Explicó que el combate a la piratería será una de las principales tareas del IMPI durante los días que durará la justa mundialista. Para ello, personal especializado realizará inspecciones y operativos dirigidos a detectar la venta de productos no autorizados y prácticas comerciales que vulneren los derechos de la FIFA y de sus patrocinadores oficiales.

“La FIFA nos ha solicitado la realización de operativos específicos. Ya hemos efectuado tres en la Ciudad de México: uno en Tepito, donde se aseguraron más de 25 toneladas de mercancía pirata, y dos más en el Centro Histórico, en áreas cercanas a donde se instalará el FIFA Fan Festival”.

Como parte de las medidas de protección implementadas para el Mundial, se establecerá un perímetro de hasta tres kilómetros alrededor de los estadios sede y de los espacios destinados al FIFA Fan Festival. Dentro de estas zonas quedará prohibida la venta de mercancía no autorizada, así como las prácticas conocidas como “ambush marketing” o mercadotecnia de emboscada.

Explicó que estas restricciones cuentan con respaldo legal, tras la aprobación de una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. La modificación entró en vigor el pasado 1 de abril.

Además de impedir la comercialización de artículos apócrifos, las autoridades supervisarán que las marcas no patrocinadoras del Mundial no realicen promociones, entregas de productos o campañas publicitarias dentro de los perímetros establecidos.

La vigilancia también se extenderá al entorno digital. Nieto Castillo adelantó que se monitorearán plataformas y sitios de internet para detectar transmisiones ilegales de los partidos y promover el retiro de contenidos que violen derechos de propiedad intelectual.

El anuncio ocurre a menos de dos semanas del arranque de la Copa del Mundo, periodo en el que la venta de mercancía pirata relacionada con el torneo se ha intensificado en diversos puntos de Guadalajara.

Uno de los principales focos de comercialización es el Mercado Libertad, donde abundan las réplicas de camisetas y artículos deportivos de las Selecciones participantes.

Aunque el Gobierno federal ha puesto en marcha la llamada “Operación Limpieza”, mediante la cual se han realizado 21 operativos en distintos puntos del país y asegurado mercancía falsificada valuada en más de 15.3 millones de pesos, gran parte de origen asiático, la comercialización de productos pirata continúa visible en numerosos mercados y tianguis.