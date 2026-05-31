Informe de Sheinbaum provoca cierres en Ciudad de México: conoce las alternativas viales

Este domingo 31 de mayo, en el marco del segundo aniversario de su triunfo electoral, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará un informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La logística para la ceremonia llevó a la implementación de diversos cierres viales alrededor de este punto. Ante esta situación, aquí te comentamos cuáles son las alternativas viales para evitar que tus tiempos de traslado se vean afectados.

Te puede interesar: Se aplicarán vacunas en el AICM y centrales camioneras por el Mundial 2026

Estos son los principales cierres viales por el informe de Sheinbaum

Como parte de las medidas de seguridad para el evento, se realizan cortes totales y parciales a la circulación en vialidades cercanas al Monumento a la Revolución desde las primeras horas del día.

Entre las principales afectaciones se encuentran:

Corte a la circulación en avenida Gómez Farías, a la altura de avenida Insurgentes.

Cierre vehicular en Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 1 Poniente, con dirección hacia el poniente de la ciudad.

Las restricciones podrían generar carga vehicular en calles y avenidas aledañas, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados.

Alternativas viales recomendadas

Ante los cierres, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:

Avenida Ribera de San Cosme y su continuación por avenida México-Tenochtitlán.

Avenida Chapultepec.

Avenida México-Tenochtitlán.

Elementos de tránsito se encuentran en la zona para orientar a conductores y agilizar la movilidad.

¿A qué hora será el informe de Claudia Sheinbaum?

A través de sus redes sociales, la mandataria federal invitó a la ciudadanía a seguir su mensaje desde el Monumento a la Revolución o en las plazas públicas habilitadas en diversas entidades del país.

El informe está programado para iniciar a las 11:00 horas de este 31 de mayo y forma parte de las actividades conmemorativas por los dos años de su victoria electoral.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB