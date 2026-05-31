Policía Estatal de Caminos asegura un ejemplar de águila cola roja en Unión de Tula

Oficiales de la Policía Estatal de Caminos de Jalisco localizaron y resguardaron a un ave silvestre, aparentemente un águila cola roja , en la Colonia San Juan de Arriba, de Unión de Tula.

Águila cola roja. ESPECIAL

El rescate del ejemplar

Durante su recorrido de vigilancia por Durango Poniente y Chihuahua Norte, uniformados observaron a un hombre que tenía una jaula, en la que trasladaba al ejemplar .

Ante esto, se entrevistaron con el sujeto, quien relató que encontró al ave, aparentemente lesionada, por lo que la resguardó provisionalmente para protegerla y posteriormente entregarla a las autoridades.

El ejemplar fue asegurado y trasladado a la Dirección de Acopio y Salud Animal, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, donde recibirá atención especializada.

Águila cola roja, especie en riesgo

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-NAT-2010, sobre la protección ambiental y especies nativas de México de flora y fauna silvestres, esta especie aparece en el " Anexo Normativo III de la Lista de Especies en Riesgo ".

Las y los elementos de la Policía Estatal de Caminos reciben formación técnica y táctica para el manejo y resguardo de fauna silvestre.

Esta preparación especializada les permite activar protocolos inmediatos de rescate ante el avistamiento o situaciones de riesgo de animales exóticos y nativos, para así preservar el bienestar de la especie, la integridad del rescatista y la armonía en el ecosistema.

Si detectas fauna silvestre en las carreteras, no intentes manipularla. Repórtalo de inmediato al 911 o con algún oficial .

Te recomendamos: Enfrentamientos armados en Michoacán y Jalisco dejan 3 muertos y 5 detenidos

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF