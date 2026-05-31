Domingo, 31 de Mayo 2026

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Policía Estatal de Caminos asegura un ejemplar de águila cola roja en Unión de Tula

Uniformados observaron a un hombre que tenía una jaula en la que trasladaba al ave durante un recorrido de vigilancia

Por: Jorge Velazco

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-NAT-2010, el águila cola roja aparece en el

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-NAT-2010, el águila cola roja aparece en el "Anexo Normativo III de la Lista de Especies en Riesgo". ESPECIAL

Oficiales de la Policía Estatal de Caminos de Jalisco localizaron y resguardaron a un ave silvestre, aparentemente un águila cola roja, en la Colonia San Juan de Arriba, de Unión de Tula.

 Águila cola roja. ESPECIAL
 Águila cola roja. ESPECIAL

El rescate del ejemplar

Durante su recorrido de vigilancia por Durango Poniente y Chihuahua Norte, uniformados observaron a un hombre que tenía una jaula, en la que trasladaba al ejemplar.

Ante esto, se entrevistaron con el sujeto, quien relató que encontró al ave, aparentemente lesionada, por lo que la resguardó provisionalmente para protegerla y posteriormente entregarla a las autoridades.

El ejemplar fue asegurado y trasladado a la Dirección de Acopio y Salud Animal, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, donde recibirá atención especializada.

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Águila cola roja, especie en riesgo

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-NAT-2010, sobre la protección ambiental y especies nativas de México de flora y fauna silvestres, esta especie aparece en el "Anexo Normativo III de la Lista de Especies en Riesgo".

Las y los elementos de la Policía Estatal de Caminos reciben formación técnica y táctica para el manejo y resguardo de fauna silvestre.

Esta preparación especializada les permite activar protocolos inmediatos de rescate ante el avistamiento o situaciones de riesgo de animales exóticos y nativos, para así preservar el bienestar de la especie, la integridad del rescatista y la armonía en el ecosistema.

Si detectas fauna silvestre en las carreteras, no intentes manipularla. Repórtalo de inmediato al 911 o con algún oficial.

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