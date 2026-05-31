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Este domingo 31 de mayo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará un evento desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para ofrecer una rendición de cuentas a dos años de haber sido electa como titular del Poder Ejecutivo y a poco más de año y medio de haber tomado el timón del gobierno.

La cita, según publicó desde sus redes sociales, está programada para el domingo 31 de mayo a las 11:00 horas. El evento tendrá alcance nacional, ya que el mensaje de la Mandataria también será emitido en las plazas públicas de todos los estados de la República Mexicana .

"Honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria": La premisa del evento

La Presidenta encabezará el evento público este domingo, en donde rendirá cuentas al pueblo de México luego de ser electa en elecciones populares al cargo de titular del Ejecutivo en 2024.

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Se prevé que la Mandataria resalte los logros que ha tenido en su Administración desde año y medio, del mismo modo que sucedió durante su Primer Informe de Gobierno, celebrado el 1 de octubre de 2025, luego de cumplir un año al frente del Ejecutivo.

En aquella ocasión, Sheinbaum destacó: "vamos bien y vamos a ir mejor", al presentar los avances en distintos ámbitos, especialmente en la consolidación de las relaciones exteriores y la transformación legislativa y económica del país.

Sheinbaum Pardo subrayó que México mantiene relaciones de respeto y cooperación con Estados Unidos, lo que ha permitido mantener un diálogo abierto y avanzar en acuerdos comerciales favorables . Se prevé que en esta próxima rendición de cuentas, la Presidenta destaque el diálogo que tendrá su gobierno con los vecinos del norte el 1 de julio para tratar la revisión del T-MEC.

Sheinbaum concluyó su informe con un mensaje de orgullo nacional: "México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso… somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Vamos bien y vamos a ir mejor".

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