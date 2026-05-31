¿Quién era Paola Márquez? La influencer hallada sin vida en su departamento de San Luis Potosí

El hallazgo sin vida de la influencer Paola Márquez en su departamento, ubicado en el municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí, durante la mañana del sábado 30 de mayo, generó consternación entre la comunidad digital de dicho estado.

De acuerdo con la información disponible, un familiar acudió al domicilio de la joven, ubicado en la colonia Virreyes, donde realizó el hallazgo. Tras dar aviso a los servicios de emergencia, personal especializado acudió al lugar; sin embargo, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se presentó en el sitio para iniciar las diligencias correspondientes, recabar evidencia y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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La noticia fue confirmada por el padre de Márquez a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, donde expresó palabras de despedida. Asimismo, el H. Ayuntamiento de Huehuetlán emitió un mensaje de condolencia dirigido a familiares y amigos.

"El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta profundamente el fallecimiento de Paola Márquez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", dice la publicación.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria de San Luis Potosí. La joven tenía presencia en distintas plataformas, como Instagram, donde acumulaba más de 160 mil seguidores, y Facebook, donde contaba con alrededor de 165 mil.

En redes sociales, el contenido de Márquez se centraba principalmente en compartir aspectos de su estilo de vida, documentando viajes, conciertos e incluso momentos de su vida cotidiana. Sus publicaciones le permitieron conectar con miles de personas dentro y fuera del estado.

La joven continuó activa en redes sociales en los días previos a su fallecimiento. Su última publicación en Instagram fue realizada el pasado 28 de mayo y consistió en un video grabado frente al espejo de un elevador.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer mayores detalles sobre el caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso de la creadora de contenido.

Mientras tanto, seguidores y personas cercanas han expresado sus condolencias a través de distintas plataformas digitales.

Con información de SUN

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MB