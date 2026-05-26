¿Guardaste tus abrigos en rebajas pensando que el calor había llegado para quedarse? Pues, piénsalo dos veces, porque un nuevo Frente Frío está por golpear tierras mexicanas con un descenso térmico brutal, lluvias torrenciales y vientos que no perdonarán.

De acuerdo con los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema frontal ingresará por el norte del país durante la madrugada de este fin de semana.

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas preventivas, ya que el choque de una masa de aire polar con la humedad proveniente del Golfo de México generará condiciones climáticas severas, transformando drásticamente el ambiente cálido que predominaba en varias regiones.

El fenómeno se desplazará rápidamente, afectando primero a los estados fronterizos antes de extender sus efectos hacia el centro y oriente de la República Mexicana.

La razón principal de esta inestabilidad radica en la interacción del Frente Frío con una vaguada polar y las corrientes en chorro subtropicales, lo que potenciará el desarrollo de nubosidad densa, tormentas eléctricas y un marcado descenso en los termómetros que tomará por sorpresa a miles de habitantes en cuestión de horas.

Estados afectados por heladas imponentes, lluvias fuertes y vientos imparables

Las zonas montañosas de Chihuahua y Durango serán las más castigadas por las heladas imponentes, donde se esperan temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los -5 y 0 grados Celsius. Mientras tanto, entidades como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí enfrentarán lluvias fuertes acompañadas de posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos severos y el desbordamiento de cuerpos de agua locales.

Por su parte, el occidente del país no saldrá ileso de esta contingencia climática. En Jalisco, se pronostican intervalos de chubascos y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, afectando principalmente las zonas altas y costeras. Estos vientos imparables también se sentirán con gran intensidad en Coahuila y Zacatecas, donde las autoridades advierten sobre la posible formación de torbellinos o tolvaneras.

Recomendaciones de protección civil

Ante este panorama, la prevención es la mejor herramienta para evitar enfermedades respiratorias o accidentes derivados del mal tiempo. Los expertos en protección civil y meteorología sugieren:

Los vientos extremos pueden convertir macetas, láminas o antenas en proyectiles peligrosos; resguarde todo lo que esté en su patio o azotea y manténgase alejado de árboles viejos o anuncios espectaculares que puedan colapsar repentinamente por las ráfagas.

Ante las heladas matutinas y el ligero aumento de temperatura por la tarde, usar varias prendas le permitirá adaptar su cuerpo al clima sin sufrir los estragos del aire gélido, protegiendo especialmente su nariz y boca al salir a la intemperie.

Es indispensable consultar las actualizaciones oficiales de Conagua y seguir las indicaciones de las autoridades locales de su municipio. Mantén a la mano un kit de emergencia con linterna, baterías y documentos importantes en caso de que las tormentas provoquen cortes de energía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO