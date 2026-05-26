Salud Casa por Casa 2026: Requisitos y fechas para recibir consultas médicas gratis

El programa Salud Casa por Casa se ha consolidado rápidamente como uno de los pilares fundamentales del Gobierno de México para garantizar el derecho universal a la salud. Esta iniciativa busca transformar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población, acercando los servicios médicos profesionales hasta la puerta de sus hogares sin costo alguno y con un trato digno.

Impulsado por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, este esquema de salud pública lleva consultas médicas, de enfermería y seguimiento clínico directamente al domicilio de los pacientes que lo necesitan.

¿A quién va dirigido el programa Salud Casa por Casa?

Este beneficio está diseñado de manera exclusiva para aquellas personas que ya son derechohabientes activos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (de 65 años en adelante); y a todos los beneficiarios inscritos en la pensión para personas con discapacidad.

Al tratar los padecimientos desde el hogar y fomentar la prevención, se logra desaturar los servicios de urgencias y las áreas hospitalarias.

¿Cómo es el proceso de registro paso a paso?

Para formar parte de este programa, la inscripción principal se realiza a través del Censo de Salud y Bienestar, un recorrido territorial estratégico diseñado para identificar las necesidades de cada paciente. Este censo es el primer paso obligatorio y fundamental para que las autoridades puedan asignar al personal médico correspondiente a cada zona geográfica.

Para llevar a cabo este registro de manera eficiente, los Servidores de la Nación son los encargados de visitar los domicilios de los pensionados en todo el territorio nacional. Esta visita presencial garantiza que el trámite se realice de forma transparente, segura y sin la necesidad de intermediarios que puedan entorpecer, retrasar o condicionar el acceso a los servicios de salud gratuitos.

Durante esta importante visita domiciliaria, el personal capacitado aplica un cuestionario exhaustivo compuesto por aproximadamente 80 preguntas clave sobre el historial clínico y personal del paciente. Este formato evalúa a fondo el estado físico, mental y emocional de la persona, abarcando temas vitales como antecedentes médicos, esquema de vacunación, alimentación diaria, red de apoyo familiar y nivel de autonomía en su rutina.

Para completar exitosamente el registro en la comodidad de tu hogar, únicamente necesitas entregar al encuestador dos documentos básicos que comprueben tu identidad y tu estatus como beneficiario.

Copia legible de tu CURP de reciente impresión

Una identificación oficial vigente

Estas quedarán anexadas a tu nuevo expediente clínico digital para facilitar tus futuras consultas médicas.

Además del censo domiciliario, actualmente se lleva a cabo una fase de credencialización masiva en los más de 2 mil módulos de la Secretaría de Bienestar distribuidos en los diferentes estados. Este trámite permite a los beneficiarios obtener su credencial oficial del Servicio Universal de Salud, con la cual podrán acceder a cualquier hospital o centro de salud en caso de una emergencia mayor.

Beneficios directos de estar inscrito en el programa Casa por Casa

Una vez que el registro se ha completado y analizado, el personal médico y de enfermería asignado programará visitas periódicas para llevar un control estricto y personalizado de tu salud. Estas consultas domiciliarias son integrales, abarcando desde la revisión de signos vitales hasta la evaluación de sistemas musculoesqueléticos, auditivos y visuales para prevenir el aislamiento.

Todos los beneficiarios inscritos reciben una cartilla de salud oficial, un documento donde los facilitadores registrarán detalladamente los tratamientos recetados, la evolución clínica y las curaciones realizadas en casa. A partir de este año, el personal de salud también cuenta con la facultad de prescribir y entregar diversos tipos de medicamentos gratuitos para atender los padecimientos crónicos más frecuentes entre la población.

Es fundamental destacar que este servicio domiciliario es completamente gratuito y se otorga como un derecho constitucional, sin importar la afiliación médica previa que tenga el paciente. Esto significa que recibirás la atención de calidad de Salud Casa por Casa independientemente de si ya estás afiliado al IMSS-Bienestar, al ISSSTE, o a cualquier otro sistema de seguridad social público o privado en México.

Recuerda que el programa Salud Casa por Casa cuenta con un centro de apoyo telefónico disponible las 24 horas para resolver cualquier duda sobre tus visitas programadas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO