Nacional Monte de Piedad: ¿Cómo revisar tus boletas de empeño durante la huelga?

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, que el próximo 1 de junio cumplirá ocho meses, se ha transformado en una situación de incertidumbre para los clientes que empeñaron sus bienes antes del paro y ahora enfrentan dudas sobre sus fechas de pago y remate, los intereses generados y el momento en que podrán recuperar sus pertenencias, incluso si ya liquidaron el préstamo.

Es importante mantenerse informado sobre la situación de los empeños para evitar confusiones derivadas de las medidas implementadas durante la huelga, pues aunque muchas de ellas surgieron como apoyo a los clientes, también han provocado el cobro de intereses inesperados.

Cabe recordar que tanto la empresa como el sindicato han asegurado que las prendas permanecen en bóvedas seguras; no obstante, no podrán ser recuperadas hasta que concluya la huelga, incluso si el préstamo ya fue cubierto.

En cuanto a los pagos de quienes aún mantienen adeudos, el Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización a partir del 25 de septiembre; es decir, las fechas límite de pago y de pase a almoneda fueron recorridas.

Por ejemplo, los artículos cuya fecha de comercialización original era el 26 de mayo cuentan con una prórroga: la fecha límite de pago pasó al 17 de octubre y la nueva fecha de comercialización quedó fijada para el 19 de octubre.

Sin embargo, tomar este plazo extendido no implica que el cliente deje de pagar intereses diarios; únicamente se otorga más tiempo para cubrir el adeudo antes de que la prenda sea puesta en remate.

El calendario completo puede consultarse en este enlace.

Para realizar los pagos, aunque las sucursales permanezcan cerradas, la institución puso a disposición de sus clientes la aplicación Monte App, su sitio web, BancaNet de Banamex, transferencias vía SPEI y pagos en sucursales de OXXO y Banamex.

Para más detalles, puede consultarse la página de Información de pagos.

Asimismo, el Monte de Piedad reiteró los canales mediante los cuales sus clientes pueden consultar el estado de sus boletas de empeño:

¿Cómo revisar las boletas de empeño durante la huelga?

Mi Monte Web

Mi Monte App

Centro de atención telefónica: 55 2629 2790 y 55 8890 9717, con horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 8:00 a 16:00 horas

WhatsApp: 55 4440 6879

Correo electrónico: servicioaclientes@montepiedad.com.mx

Medidas que ofrece el Monte de Piedad como apoyo sus clientes durante la huelga

Refrendo adicional, incluso para contratos que ya alcanzaron el límite de renovaciones o que originalmente no contaban con esta opción.

Eliminación de la comisión por resguardo. Mientras dure la huelga, el Monte de Piedad no cobrará por mantener seguras las prendas.

Suspensión del cobro de comisión en pagos realizados en OXXO y Banamex.

Ampliación de las fechas de comercialización.

Mientras no se levante la huelga, los trabajadores no podrán cobrar sus salarios y los bienes empeñados seguirán resguardados por la institución. EL INFORMADOR/A. Navarro

La huelga en el Monte de Piedad sigue sin solución en el corto plazo

Las negociaciones parecen avanzar tras la última reunión entre representantes del sindicato y del patronato; sin embargo, continúa la espera por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podría atraer el caso para determinar la legalidad de la huelga, luego de que en febrero pasado un juez de Distrito en Materia de Trabajo resolviera en contra del sindicato.

Tras la reunión convocada por el Tribunal Laboral Federal, el dirigente sindical Arturo Zayún se mostró optimista al señalar que esperaban una “propuesta viable”. Además, adelantó que el 4 de junio se celebrará una nueva reunión “en buenos términos y en aras de llegar a un acuerdo”.

En paralelo a las negociaciones, continúa el proceso de revisión promovido por la representación de los trabajadores para determinar la legalidad de la huelga, luego de la resolución de un juez de Distrito que concluyó que el sindicato no cumplió con sus propios requisitos estatutarios.

En caso de que la SCJN rechace la revisión por considerar que se trata de un asunto “legal” y no “constitucional”, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá pronunciarse al respecto. En cualquier escenario, la resolución sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga será definitiva.

La decisión del sindicato de continuar por la vía legal contrasta con la postura del patronato, que se ha pronunciado a favor de aceptar el ofrecimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La dependencia planteó elaborar una propuesta para someterla a votación de los trabajadores, cuyo resultado sería vinculante para ambas partes.

No obstante, la STPS no ha hecho pública la propuesta y el sindicato ya adelantó que no está de acuerdo, pues asegura que el patronato pretende utilizar esta vía para incorporar temas ajenos al pliego petitorio que dio origen a la huelga.

