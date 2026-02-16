Doble Hoy No Circula: ¿Hasta cuándo estará vigente en CDMX y Edomex?

Este lunes 16 de febrero, en un horario de las 5:00 hasta las 22:00 horas, se suspenderá la circulación de algunos vehículos en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por la presencia de un centro de altas presiones de niveles medios de la atmósfera, que se localiza aproximadamente 5 kilometros de altura y mantiene condiciones favorables para la concentración de contaminantes tal y como el ozono troposférico. Cabe mencionar que, tras la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental, este lunes 16 de febrero se aplicará el Doble Hoy No Circula. A diferencia del programa habitual del Hoy No Circula, esta medida implica restricciones adicionales, ya que limita la circulación de un mayor número de vehículos, incluyendo algunos que normalmente estarían exentos, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación.Hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ni de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) que informe sobre cuándo finalizará el programa Doble Hoy No Circula. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada con las actualizaciones de los reportes de calidad del aire.De acuerdo al informe oficial de la CaMe, los vehículos con restricción deberán suspender su circulación este 16 de febrero son los siguientes:Con información de Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS