Doble Hoy No Circula: ¿Hasta cuándo estará vigente en CDMX y Edomex?

Este lunes 16 de febrero, en un horario de las 5:00 hasta las 22:00 horas, se suspenderá la circulación de algunos vehículos en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por la presencia de un centro de altas presiones de niveles medios de la atmósfera, que se localiza aproximadamente 5 kilometros de altura y mantiene condiciones favorables para la concentración de contaminantes tal y como el ozono troposférico.

¿Hay doble No Circula hoy, lunes 16 de febrero?

Cabe mencionar que, tras la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental, este lunes 16 de febrero se aplicará el Doble Hoy No Circula. A diferencia del programa habitual del Hoy No Circula, e sta medida implica restricciones adicionales, ya que limita la circulación de un mayor número de vehículos, incluyendo algunos que normalmente estarían exentos, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación.

¿Hasta cuándo habrá Doble No Circula hoy 16 de febrero en CDMX y Edomex?

Hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ni de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) que informe sobre cuándo finalizará el programa Doble Hoy No Circula. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada con las actualizaciones de los reportes de calidad del aire.

Te puede interesar: Doble Hoy No Circula: Así puedes saber si tu auto debería circular

¿Qué autos no circulan hoy 16 de febrero?

De acuerdo al informe oficial de la CaMe, los vehículos con restricción deberán suspender su circulación este 16 de febrero son los siguientes:

Todos los vehículos con holograma 2.

Coches con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, Y 9.

Carros con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas

Restricción a la ciculación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Con información de Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS