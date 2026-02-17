En los últimos días, autoridades ambientales han tenido que implementar la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y de la CDMX, debido a la concentración de contaminantes en el aire —desde el pasado viernes 13, y hasta este 16 y 17 de febrero—. Algo que, además, ha traído consigo la activación del programa vehicular “Doble Hoy No Circula”.Frente a la malísima calidad del aire que ha imperado, es normal preguntarse qué enfermedades respiratorias y en general, pueden agravarse ante los contaminantes. Para prevenir malestares y salvaguardar la salud de los capitalinos, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber.Que el cielo azul se pinte de gris y las autoridades ambientales declaren contingencia es todo menos una buena noticia, ya que un aire espeso y lleno de smog entra directito al metabolismo y al sistema respiratorio, lo cual puede agravar síntomas en padecimientos que, de por sí, ya pueden ser bastante delicados. Además, por supuesto, de propagar bacterias y virus. Según un estudio lanzado en Therapeutic Advances in Infectious Disease y una investigación en Tobruk University Journal of Medical Sciences. Estas son las principales complicaciones para la salud:Básicamente, inhalar en días de alta contaminación es igual tragarse un cóctel de químicos que inflama y propicia el estrés oxidativo. De acuerdo con una investigación en Frontiers, el cuerpo se principalmente afectado en el metabolismo; puede favorecer los síntomas de diabetes y de disrupción hormonal como el ovario poliquístico; presentar daños neurológicos y multimorbilidad.He allí la importancia de limitar las actividades físicas en periodos de severa contaminación. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO