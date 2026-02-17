En los últimos días, autoridades ambientales han tenido que implementar la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y de la CDMX, debido a la concentración de contaminantes en el aire —desde el pasado viernes 13, y hasta este 16 y 17 de febrero—. Algo que, además, ha traído consigo la activación del programa vehicular “Doble Hoy No Circula”.

Frente a la malísima calidad del aire que ha imperado, es normal preguntarse qué enfermedades respiratorias y en general, pueden agravarse ante los contaminantes. Para prevenir malestares y salvaguardar la salud de los capitalinos, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber.

Que el cielo azul se pinte de gris y las autoridades ambientales declaren contingencia es todo menos una buena noticia, ya que un aire espeso y lleno de smog entra directito al metabolismo y al sistema respiratorio, lo cual puede agravar síntomas en padecimientos que, de por sí, ya pueden ser bastante delicados . Además, por supuesto, de propagar bacterias y virus.

¿Cuáles enfermedades son las que más se complican?

Según un estudio lanzado en Therapeutic Advances in Infectious Disease y una investigación en Tobruk University Journal of Medical Sciences. Estas son las principales complicaciones para la salud:

Accidente Cerebrovascular e Infarto

La exposición a la contaminación del aire incrementa la coagulación sanguínea y la viscosidad del plasma, elevando el riesgo de muerte cardiovascular.

Cáncer de pulmón

Las partículas tóxicas provocan estrés oxidativo e inflamación crónica en el tejido pulmonar, lo que crea un ambiente ideal para que un tumor crezca más rápido.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Las partículas tóxicas irritan los bronquios que ya están dañados, aumentando la inflamación y cerrando aún más el paso del aire, lo que provoca una sensación de asfixia.

Infecciones bacterianas

En zonas con alta polución ambiental y del agua, padecimientos como la tuberculosis alcanzan prevalencias elevadas, superando el 27 por ciento.

Falla renal aguda

La exposición a químicos industriales y contaminantes en el entorno causa lesiones renales muy graves.

Diabetes

Contaminantes como el BPA alteran el metabolismo de la glucosa y la función tiroidea, complicando el control del azúcar.

Básicamente, inhalar en días de alta contaminación es igual tragarse un cóctel de químicos que inflama y propicia el estrés oxidativo. De acuerdo con una investigación en Frontiers, el cuerpo se principalmente afectado en el metabolismo; puede favorecer los síntomas de diabetes y de disrupción hormonal como el ovario poliquístico; presentar daños neurológicos y multimorbilidad.

He allí la importancia de limitar las actividades físicas en periodos de severa contaminación.

