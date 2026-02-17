Martes, 17 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Qué enfermedades se complican por la contingencia ambiental en CDMX?

Frente a la contingencia ambiental en CDMX, es normal preguntarse qué enfermedades pueden agravarse ante el ambiente

Por: El Informador

Básicamente, inhalar en días de alta contaminación, como es el caso de esta contingencia, es igual tragarse un cóctel de químicos que inflama y propicia el estrés oxidativo. SUN/ARCHIVO

En los últimos días, autoridades ambientales han tenido que implementar la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y de la CDMX, debido a la concentración de contaminantes en el aire —desde el pasado viernes 13, y hasta este 16 y 17 de febrero—. Algo que, además, ha traído consigo la activación del programa vehicular “Doble Hoy No Circula”.

Frente a la malísima calidad del aire que ha imperado, es normal preguntarse qué enfermedades respiratorias y en general, pueden agravarse ante los contaminantes. Para prevenir malestares y salvaguardar la salud de los capitalinos, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber.

Que el cielo azul se pinte de gris y las autoridades ambientales declaren contingencia es todo menos una buena noticia, ya que un aire espeso y lleno de smog entra directito al metabolismo y al sistema respiratorio, lo cual puede agravar síntomas en padecimientos que, de por sí, ya pueden ser bastante delicados. Además, por supuesto, de propagar bacterias y virus. 

¿Cuáles enfermedades son las que más se complican?

Según un estudio lanzado en Therapeutic Advances in Infectious Disease y una investigación en Tobruk University Journal of Medical Sciences. Estas son las principales complicaciones para la salud:

  • Accidente Cerebrovascular e Infarto
    La exposición a la contaminación del aire incrementa la coagulación sanguínea y la viscosidad del plasma, elevando el riesgo de muerte cardiovascular. 
  • Cáncer de pulmón
    Las partículas tóxicas provocan estrés oxidativo e inflamación crónica en el tejido pulmonar, lo que crea un ambiente ideal para que un tumor crezca más rápido. 
  • Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
    Las partículas tóxicas irritan los bronquios que ya están dañados, aumentando la inflamación y cerrando aún más el paso del aire, lo que provoca una sensación de asfixia. 
  • Infecciones bacterianas
    En zonas con alta polución ambiental y del agua, padecimientos como la tuberculosis alcanzan prevalencias elevadas, superando el 27 por ciento.
  • Falla renal aguda
    La exposición a químicos industriales y contaminantes en el entorno causa lesiones renales muy graves.
  • Diabetes
    Contaminantes como el BPA alteran el metabolismo de la glucosa y la función tiroidea, complicando el control del azúcar.

Básicamente, inhalar en días de alta contaminación es igual tragarse un cóctel de químicos que inflama y propicia el estrés oxidativo. De acuerdo con una investigación en Frontiers, el cuerpo se principalmente afectado en el metabolismo; puede favorecer los síntomas de diabetes y de disrupción hormonal como el ovario poliquístico; presentar daños neurológicos y multimorbilidad.

He allí la importancia de limitar las actividades físicas en periodos de severa contaminación. 

