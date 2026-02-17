Doble Hoy No Circula: ¿Motos entran en la restricción de CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México desde el pasado 15 de febrero por la tarde debido a la alta concentración de ozono en el área. Por desgracia, la Fase I de esta medida continúa hasta esta mañana de 17 de febrero, según la última publicación del organismo. Te diremos todos los detalles sobre esta actualización y si las motocicletas son parte de la restricción vial "Hoy NO Circula". Deberán suspender su circulación este 17 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:La CAMe declaró desde su publicación en su sitio oficial que las motocicletas están fuera de esta medida ambiental y sanitaria durante la Fase I, por lo que estos automotores podrán circular con normalidad este 17 de febrero pese a la medida vigente del "Doble Hoy NO Circula".Otros vehículos exentos de esta medida son: Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida "Hoy NO Circula" en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula.Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el "Doble Hoy NO Circula", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación. Con información de SUN y CAMe.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF