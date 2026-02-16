Han transcurrido dos días desde la celebración de San Valentín, uno de los momentos más románticos y dulces del año, según insisten las prácticas de marketing. Recordemos que al capitalismo le gustan las costumbres fugaces; ¿cultivar todas las clases de amor cada día? No, gracias, eso entorpece al flujo de productividad, mejor, exprímelo hasta el hartazgo cada 14 de febrero. Por supuesto, no somos personas ingenuas y sabemos que gran parte del éxito de San Valentín apela a un bombardeo comercial. Ahora, ¿está mal subirse a la ola? No, al final, lo que más importa es que las personas se apropien y resignifiquen la fecha, que amen y que disfruten. Tan solo eso.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando —exentando la anterior crítica— los amores no son correspondidos? ¿Qué pasa este 16 de febrero y cuál su vínculo con la soledad y los amores cuasi imposibles? En esta nota te lo contamos.

El Día de los Amores imposibles

A diferencia de las cursis remanencias del San Valentín, el Día de los Amores Imposibles, celebrado en la internet este 16 de febrero, aboga por una causa que, aunque dolorosa, no enaltece ninguna clase de promesa. Aquí, el acento se pone en las historias de amor accidentadas o que nunca llegaron a termino, ¿acaso alguna vez habrán comenzado?

A pesar de que esta fecha no tiene un reconocimiento oficial, la efeméride cobró fuerza en latitudes latinoamericanas e hispanohablantes gracias a la tendencia digital. A lo anterior se suma la experiencia de miles de personas que habitan el amor desde una distancia considerable, inclusive desde la renuncia misma. ¿Qué pasa con el amor parido a medias?

Pensado como una contraparte simbólica a la reciprocidad del San Valentín, este día abre una conversación pública para los amores, que por diversas circunstancias, no son.

Los "Amores Imposibles" piensan en su imposibilidad desde múltiples aristas; la idealización de un amor platónico, los que fueron truncados por broncas familiares, económicas, personales, religiosas, entre un espectro amplísimo.

Sea cual sea el motivo, la fecha no tiene porqué ser una “ennegrecida noche de rabia”, ya que, esta busca expandir la definición más tradicionalista del amor heteronormativo. Este día busca honrar y reconocer a todos los afectos. Algo muy resignificativo en un panorama socio-cultural donde las narrativas románticas solo son plausibles si son exitosas.

Ante el llamado “fracaso” del desamor, solo queda recordar que la vida está en todas partes. Para finalizar, a continuación te presentamos un bonito poema de la autora mexicana Rosario Castellanos:

Desamor

Me vio como se mira a través de un cristal

o del aire

o de nada.

Y entonces supe: yo no estaba allí

ni en ninguna otra parte

ni había estado nunca ni estaría.

Y fui como el que muere en la epidemia,

sin identificar, y es arrojado

a la fosa común.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

