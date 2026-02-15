Beca de transporte para universitarios 2026: requisitos y de cuánto es el pago

Estudiantes de universidades públicas de la capital del país podrán acceder a un apoyo de mil 500 pesos para el transporte. Así lo anunció la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX). En este escenario, aquí te compartimos cuáles son los requisitos para acceder al pago.

La convocatoria especifica que el programa va dirigido "a personas estudiantes de licenciatura inscritas en Instituciones de Educación Superior públicas ubicadas en la Ciudad de México o en algún plantel de universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México en la modalidad mixta o escolarizada".

¿Cuáles son los requisitos para obtener beca para el transporte en Ciudad de México?

Residir en la Ciudad de México. Se les dará preferencia a aquellos aspirantes que vivan en zonas con muy bajo o medio Índice de Desarrollo Social.

Estar inscrito en alguna universidad pública que se encuentre dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México

No recibir el apoyo de otro programa social de este tipo

Contar con la Llave CDMX, la cual puede tramitarse en línea

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o, en caso de ser menor de edad, la identificación del padre, madre o tutor)

Comprobante de inscripción emitido por la escuela

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de internet, predial, gas o contrato de arrendamiento).

¿Cómo son los pagos de la beca para el transporte en Ciudad de México?

Este programa tiene contemplada la dispersión de recursos económicos durante tres bimestres del año, con un monto de mil 500 pesos en cada uno de ellos, por lo que el monto total, sumando los periodos, será de 4 mil 500 pesos.

Los pagos se repartirán de la siguiente manera:

Bimestre enero-febrero: segunda quincena de marzo

Bimestre marzo-abril: segunda quincena de mayo

Bimestre mayo-junio: a partir de la primera quincena de junio

¿Cómo registrarse?

Las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados deben ingresar a la página web oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei) e inscribirse llenando todos los campos y adjuntando los documentos solicitados, en formato PDF o JPG: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/ .

Cuando el registro se haya completado, se emitirá un número de folio, el cual deberá conservarse como evidencia de la realización del trámite.

Los resultados serán publicados en la página de la Sectei. Se espera que durante el primer bimestre del año sean beneficiadas cerca de 100 mil personas.

MB

