Beca de transporte para universitarios 2026: requisitos y de cuánto es el pago

Estudiantes de universidades públicas de la capital del país podrán acceder a un apoyo de mil 500 pesos para el transporte. Así lo anunció la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX). En este escenario, aquí te compartimos cuáles son los requisitos para acceder al pago.La convocatoria especifica que el programa va dirigido "a personas estudiantes de licenciatura inscritas en Instituciones de Educación Superior públicas ubicadas en la Ciudad de México o en algún plantel de universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México en la modalidad mixta o escolarizada".Este programa tiene contemplada la dispersión de recursos económicos durante tres bimestres del año, con un monto de mil 500 pesos en cada uno de ellos, por lo que el monto total, sumando los periodos, será de 4 mil 500 pesos.Los pagos se repartirán de la siguiente manera:Las personas que cumplan con los requisitos antes mencionados deben ingresar a la página web oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei) e inscribirse llenando todos los campos y adjuntando los documentos solicitados, en formato PDF o JPG: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/.Cuando el registro se haya completado, se emitirá un número de folio, el cual deberá conservarse como evidencia de la realización del trámite.Los resultados serán publicados en la página de la Sectei. Se espera que durante el primer bimestre del año sean beneficiadas cerca de 100 mil personas.