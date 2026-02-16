El pasado 15 de febrero a las 17:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la alta concentración de ozono en el área. Por desgracia, la Fase I de esta medida ambiental continúa hasta esta mañana, según la última publicación del organismo. La próxima actualización oficial está prevista para las 10:00 horas de este lunes.La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:Deberán suspender su circulación este 16 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.Con información de SUN y CAMe.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF