La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió un comunicado oficial a las 10 de la mañana, en el que informó que este martes 17 de febrero continua la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.Asimismo, el organismo informó que persiste la influencia anticiclónica sobre el centro del país, lo cual mantendrá condiciones cálidas y con baja humedad, así como con temperatura máxima entre 28 y 29 Celsius.La población que reside en la Zona Metropolitana del Valle de México puede mantenerse informada sobre la calidad del aire, así como cuándo terminará la contingencia ambiental en Cdmx y Edomex, en la página oficial de la CAMe y en su cuenta oficial de X.A continuación, te decimos que autos aplican en el Hoy No Circula de este martes 17 de febrero en CDMX: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS