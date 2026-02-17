La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió un comunicado oficial a las 10 de la mañana, en el que informó que este martes 17 de febrero continua la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Asimismo, el organismo informó que persiste la influencia anticiclónica sobre el centro del país, lo cual mantendrá condiciones cálidas y con baja humedad, así como con temperatura máxima entre 28 y 29 Celsius.

¿Cómo saber cuando termina la contingencia ambiental en CDMX?

La población que reside en la Zona Metropolitana del Valle de México puede mantenerse informada sobre la calidad del aire, así como cuándo terminará la contingencia ambiental en Cdmx y Edomex, en la página oficial de la CAMe y en su cuenta oficial de X.

¿Qué autos no circulan hoy 17 de febrero?

A continuación, te decimos que autos aplican en el Hoy No Circula de este martes 17 de febrero en CDMX:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y placas con terminación 7 u 8.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas (distintas a las emitidas por la Ciudad de México, Estado de México,

Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala) o pase turístico, con la misma restricción que holograma 2.

50 % de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación par.

Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en programas de autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que cumplan con las características señaladas para autos particulares, cuya restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS