Farmacias Similares: Cómo participar en los "jueves de bondad" para recibir tu compra gratis

La cadena Farmacias Similares realiza una promoción conocida como “Jueves de Bondad”, una iniciativa asociada al popular personaje del Dr. Simi. Durante ese día, las sucursales participantes ofrecen precios especiales en distintos medicamentos y en algunos artículos relacionados con el cuidado de la salud. Además, usuarios en redes han reportado haber conseguido su compra completamente gratis al ganarse un ticket “premiado”.

Durante esta jornada, los clientes que acuden a una sucursal de la cadena pueden encontrar precios reducidos en algunos medicamentos y productos relacionados con el cuidado de la salud. En muchos casos, los descuentos se aplican principalmente en medicamentos genéricos o artículos de la propia marca.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de esta iniciativa es que algunas personas reciben su compra totalmente gratis.

Cuando la cuenta sale gratis

En determinadas ocasiones, mientras el cliente realiza el pago, la farmacia puede entregar un ticket especial de “bondad”. Este se otorga de manera aleatoria, por lo que cualquier persona que esté realizando una compra ese día podría recibirlo.

Cuando alguien obtiene este ticket, la farmacia cubre el costo total de los productos adquiridos, por lo que el cliente no tiene que pagar su compra.

La dinámica forma parte del mensaje principal de la campaña: incentivar a las personas a replicar acciones positivas en su entorno. Por ello, quienes reciben el ticket suelen encontrar un mensaje que los invita a realizar un acto de bondad con otra persona.

¿Cómo participar?

No es necesario registrarse ni cumplir con requisitos especiales. Para formar parte de la dinámica, basta con acudir a una sucursal de Farmacias Similares un jueves y realizar una compra.

Los descuentos se aplican directamente en la caja en los productos participantes y, en caso de que el cliente sea elegido para recibir el ticket, su compra puede ser cubierta por la farmacia.

Aunque la posibilidad de que la cuenta sea gratuita existe, es importante considerar que los tickets se entregan al azar. Esto significa que no se pueden solicitar ni dependen del monto de la compra realizada.

Además, la dinámica puede variar ligeramente entre sucursales, ya que algunas farmacias entregan una cantidad limitada de estos tickets durante el día.

De esta manera, los “Jueves de Bondad” se han convertido en una de las iniciativas más conocidas de Farmacias Similares, combinando promociones en medicamentos con una campaña que busca promover actos de solidaridad entre los clientes.

