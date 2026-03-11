A partir de las 9:00 de la mañana de este miércoles 11 de marzo, transportistas darán inicio a una movilización en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que en consecuencia generará severas afectaciones viales en los ingresos a las Terminales 1 y 2, por lo que se le exhorta la ciudadanía a tomar las precauciones pertinentes.

Si el día de hoy tenías programado el tomar un vuelo, ya sea nacional o internacional, podrías verte afectado por dicha manifestación, por lo que a continuación te informaremos sobre algunas rutas alternas que podrás tomar para evitar retrasos en tu trayecto.

El origen de la movilización permanente

El gremio de taxistas autorizados del aeropuerto anunció que estas protestas tienen como objetivo el manifestarse en contra de la operación de aplicaciones de transporte como Uber y Didi.

Los manifestantes denuncian que las plataformas anteriormente mencionadas operan de manera "ilegal" al no pagar los permisos y cuotas federales que ellos han cubierto por más de 40 años, además de señalar que no ofrecen las mismas garantías de seguro para los usuarios.

La movilización se ha declarado de carácter permanente hasta que las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se comprometan por escrito a no modificar las leyes actuales para favorecer a los taxis de aplicaciones digitales.

Vías alternas y recomendaciones para evitar la manifestación

Ante el cierre de los accesos principales, las autoridades aeroportuarias y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han emitido las siguientes recomendaciones para los usuarios con vuelos programados:

• Rutas viales sugeridas: Se recomienda a los pasajeros el utilizar la Calzada Ignacio Zaragoza, el Eje 3 Oriente y la Avenida Oceanía para evitar los puntos de mayor saturación vial.

• Estacionamiento alterno: El AICM ha decidido habilitar el estacionamiento de la Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixihuca, además ha informado que en dicho punto se ofrecerá un servicio de transporte gratuito hacia la Terminal 2.

• Anticipa tus tiempos de traslado: Se exhorta a los pasajeros a salir de su domicilio, hotel o lugar de hospedaje con mucho tiempo de antelación para evitar contratiempos.

CT