Autos que SÍ circulan hoy 11 de marzo pese a contingencia ambiental en CDMX y Edomex

La tarde de ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó de la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo que las restricciones como el Doble Hoy No Circula serán obligatorias en la Ciudad de México y su área conurbada.La prohibición puede generar confusión, ya que la contingencia agrega disposiciones adicionales. Para mayor claridad, estos son los vehículos que sí pueden circular:A las 10:00 horas de este miércoles, la CAMe revisará los indicadores para determinar si la contingencia —y las restricciones asociadas— se suspenden, se mantienen o escalan a fase 2.Ayer, un sistema anticiclónico creó estabilidad y viento débil sobre el Valle de México lo que propició poca nubosidad e intensa radiación solar, permitiendo la acumulación de ozono.La estación FES Acatlán, en Naucalpan de Juárez, registró 159 pb a las 16:00 horas, superando el máximo de 150.Esta mañana, en su reporte de las 6:00 horas, la CAMe reportó una mala calidad del aire, pero ésta sólo era reportada por la estación Tláhuac.Las estaciones Gustavo A. Madero, Merced, UAM Iztapalapa, UAM Xochimilco y Centro de Ciencias de la Atmósfera indicaban una calidad aceptable. En el resto se marcaba como "buena".La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.Entre las medidas establecidas destacan:Recomendaciones a la ciudadanía