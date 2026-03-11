Autos que SÍ circulan hoy 11 de marzo pese a contingencia ambiental en CDMX y Edomex

La tarde de ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó de la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, por lo que las restricciones como el Doble Hoy No Circula serán obligatorias en la Ciudad de México y su área conurbada.

La prohibición puede generar confusión, ya que la contingencia agrega disposiciones adicionales. Para mayor claridad, estos son los vehículos que sí pueden circular:

¿Qué autos sí circulan este martes 17 de febrero?

Vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso y sin importar la entidad donde estén matriculados, con terminación de placa 0,1,2,5,6,7,8 y 9, con engomado distinto al rojo.

Vehículos con holograma 1, con terminación de placa 0, 2, 6 y 8, con engomado distinto al rojo.

Vehículos de uso particular destinados, en circunstancias manifiestas y urgentes, a atender una emergencia médica.

Taxis, de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción por el programa Hoy No Circula, con el fin de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos destinados a emergencia médica, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal que cumplan con las disposiciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con holograma y autorización correspondientes.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y servicios funerarios con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula, holograma o placa correspondiente, según la entidad.

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización vigente, excepto aquellos que trasladen combustibles (gasolina, diésel y gas LP).

Vehículos con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses), con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación.

Unidades que transporten mercancías o productos perecederos en sistemas de refrigeración, así como revolvedoras de concreto.

Motocicletas, exentas durante la fase 1.

A las 10:00 horas de este miércoles, la CAMe revisará los indicadores para determinar si la contingencia —y las restricciones asociadas— se suspenden, se mantienen o escalan a fase 2.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Ayer, un sistema anticiclónico creó estabilidad y viento débil sobre el Valle de México lo que propició poca nubosidad e intensa radiación solar, permitiendo la acumulación de ozono.

La estación FES Acatlán, en Naucalpan de Juárez, registró 159 pb a las 16:00 horas, superando el máximo de 150.

Esta mañana, en su reporte de las 6:00 horas, la CAMe reportó una mala calidad del aire, pero ésta sólo era reportada por la estación Tláhuac.

Las estaciones Gustavo A. Madero, Merced, UAM Iztapalapa, UAM Xochimilco y Centro de Ciencias de la Atmósfera indicaban una calidad aceptable. En el resto se marcaba como "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el objetivo de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas cuando la contaminación representa un riesgo para la salud.

X/CAMegalopolis

Autos que tienen prohibida la circulación por el Doble Hoy No Circula

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rojo y placas con terminación 3 o 4.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas (distintas a las emitidas por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala) o pase turístico, con la misma restricción que holograma 2.

50 % de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación par.

Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en programas de autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que cumplan con las características señaladas para autos particulares, cuya restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

X/CAMegalopolis

Restricciones a la industria

Entre las medidas establecidas destacan:

Suspender la combustión en hornos artesanales de ladrillo, cerámica y fundición.

Reducir en 40 % las emisiones de precursores de ozono en fuentes fijas federales y locales, además de suspender actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen compuestos orgánicos volátiles fugitivos (60 % en fase 2).

Limitar a 75 % de su capacidad total de proceso la operación de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, durante la fase 1.

Reducir 30 % el consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, en Tula.

Recomendaciones a la ciudadanía