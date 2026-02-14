Autos que SÍ circulan hoy 14 de febrero pese a contingencia ambiental en CDMX

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, iniciada el jueves, se mantendrá este sábado, por lo que las restricciones como el Doble Hoy No Circula serán obligatorias en la Ciudad de México y su área conurbada.

La prohibición puede generar confusión, ya que el programa varía los sábados y la contingencia agrega disposiciones adicionales. Para mayor claridad, estos son los vehículos que sí pueden circular:

¿Qué autos sí circulan este sábado 14 de febrero?

Vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso y sin importar la entidad donde estén matriculados, siempre que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0.

Vehículos de uso particular destinados, en circunstancias manifiestas y urgentes, a atender una emergencia médica.

Taxis, de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción por el programa Hoy No Circula, con el fin de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos destinados a emergencia médica, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal que cumplan con las disposiciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con holograma y autorización correspondientes.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y servicios funerarios con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula, holograma o placa correspondiente, según la entidad.

Transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización vigente, excepto aquellos que trasladen combustibles (gasolina, diésel y gas LP).

Vehículos con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses), con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación.

Unidades que transporten mercancías o productos perecederos en sistemas de refrigeración, así como revolvedoras de concreto.

Motocicletas, exentas durante la fase 1.

A las 10:00 horas de este sábado, la CAMe revisará los indicadores para determinar si la contingencia —y las restricciones asociadas— se suspenden, se mantienen o escalan a fase 2.

Autos que tienen prohibida la circulación por el Doble Hoy No Circula

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul y placas con terminación 9 o 0.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas (distintas a las emitidas por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala) o pase turístico, con la misma restricción que holograma 2.

50 % de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación nones.

Vehículos de carga, de 6:00 a 10:00 horas (salvo los inscritos en programas de autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que cumplan con las características señaladas para autos particulares, cuya restricción aplica de 10:00 a 22:00 horas.

Restricciones a la industria

Entre las medidas establecidas destacan:

Suspender la combustión en hornos artesanales de ladrillo, cerámica y fundición.

Reducir en 40 % las emisiones de precursores de ozono en fuentes fijas federales y locales, además de suspender actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen compuestos orgánicos volátiles fugitivos (60 % en fase 2).

Limitar a 75 % de su capacidad total de proceso la operación de la Refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, durante la fase 1.

Reducir 30 % el consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, en Tula.

Recomendaciones a la ciudadanía