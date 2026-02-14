Autos que SÍ circulan hoy 14 de febrero pese a contingencia ambiental en CDMX

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, iniciada el jueves, se mantendrá este sábado, por lo que las restricciones como el Doble Hoy No Circula serán obligatorias en la Ciudad de México y su área conurbada.La prohibición puede generar confusión, ya que el programa varía los sábados y la contingencia agrega disposiciones adicionales. Para mayor claridad, estos son los vehículos que sí pueden circular:A las 10:00 horas de este sábado, la CAMe revisará los indicadores para determinar si la contingencia —y las restricciones asociadas— se suspenden, se mantienen o escalan a fase 2.Entre las medidas establecidas destacan:Recomendaciones a la ciudadanía