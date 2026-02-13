Este viernes 13 de febrero, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, presentó avances en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger voces ante el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por su parte, compartió avances en la Ley Federal de Cine y Audiovisual.

Las reformas persiguen actualizar el marco jurídico y fortalecer la protección de derechos culturales y laborales en el sector artístico . Curiel de Icaza explicó que ambas iniciativas responden a demandas históricas de la comunidad cultural y a la necesidad de adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y de la industria audiovisual.

Lee también: Detienen al CEO de Dolphin Discovery en Cancún

Voz humana, herramienta artística reconocida

En materia de doblaje e IA, la funcionaria detalló que, por primera vez, se reconocerá a la voz humana como una herramienta artística "única e irrepetible" , parte de la imagen de la persona, cuyo uso requerirá autorización expresa e informada.

"Se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada. Esto nos protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso de su voz", afirmó.

La reforma contempla sanciones por el uso indebido de voces, así como la ampliación de facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para establecer mecanismos más ágiles de resolución de controversias, evitando litigios prolongados.

La medida beneficiará particularmente a intérpretes que actualmente no cuentan con contratos formales.

Curiel de Icaza subrayó que la regulación de la IA es un debate global aún incipiente, pero destacó que, en el ámbito cultural, México podría colocarse a la vanguardia en la protección de trabajadores creativos frente al uso de tecnologías de clonación de voz.

Derechos culturales para el cine

En paralelo, el Ejecutivo presentó la iniciativa de una nueva ley cinematográfica que sustituirá a la legislación vigente desde 1992. De acuerdo con la secretaria, el nuevo ordenamiento abandona la visión "mercantil" de la antigua norma y adopta un enfoque basado en derechos culturales, acceso democrático y pluralidad.

" La ley pasada surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía. Lo que se hizo en esta ley es trabajarla con fundamento en los derechos culturales ", expuso.

Entre los cambios centrales destaca la garantía del 10 % de exhibición de cine nacional en salas, con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera, además de ampliar de siete a 14 días la permanencia mínima en pantalla para producciones mexicanas .

Asimismo, se refuerza la promoción del cine nacional en plataformas digitales, las cuales deberán contar con una sección destinada a recomendar y mostrar la cartelera y programación mexicana.

La iniciativa incorpora por primera vez la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo audiovisual del país como parte del derecho a la memoria, bajo resguardo de la Cineteca Nacional.

También se establece en la ley el compromiso del Gobierno de México para garantizar el fomento al cine mexicano con incrementos progresivos presupuestales, así como la articulación de una política cinematográfica nacional en coordinación con estados y municipios para descentralizar la producción y exhibición.

"Con esta actualización pasamos del formato análogo a lo que implica ya una ley actual con la tecnología, con medidas justas para visibilizar el cine nacional, potenciarlo, pero también el derecho de las audiencias", concluyó la secretaria.

Te puede interesar: Investigan extorsión, entre las hipótesis por el asesinato a mineros en Sinaloa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF