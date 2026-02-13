Este 13 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la alta concentración de ozono en el área. Por desgracia, la Fase I de esta medida ambiental continúa, según la última publicación del organismo.

Notificación de la CAMe. X / @CAMegalopolis

La próxima actualización oficial está prevista para las 15:00 horas de este viernes .

La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:

Actualización intermedia: se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas | 15:00 horas

Boletín vespertino (si es que persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes) | 20:00 horas

Hoy NO circula

Deberán suspender su circulación este 13 de febrero:

Vehículos con holograma 2, sin excepción, de 05:00 a 22:00 horas.

Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0, de 05:00 a 22:00 horas.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, con placas que terminen en 9 o 0, en el mismo horario de 05:00 a 22:00 horas.

Vehículos que no porten holograma de verificación, como autos nuevos, antiguos, con pase turístico, placas foráneas o placas integradas únicamente por letras; a estos se les aplica la misma restricción que al holograma 2.

Taxis con holograma "00", "0", "1" o "2" que se encuentren dentro de los supuestos anteriores; en su caso, la restricción será de 10:00 a 22:00 horas.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula corresponda al criterio NON.

Vehículos de carga local o federal, que no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Las autoridades mantienen estas disposiciones con el propósito de disminuir la concentración de contaminantes en el aire mientras continúan las condiciones atmosféricas adversas en la región.

Con información de SUN y CAMe.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF