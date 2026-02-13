Este 13 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a la alta concentración de ozono en el área. Por desgracia, la Fase I de esta medida ambiental continúa, según la última publicación del organismo. La próxima actualización oficial está prevista para las 15:00 horas de este viernes.La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:Deberán suspender su circulación este 13 de febrero:Las autoridades mantienen estas disposiciones con el propósito de disminuir la concentración de contaminantes en el aire mientras continúan las condiciones atmosféricas adversas en la región.Con información de SUN y CAMe.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF