En 2024, se registraron 161 mil 932 divorcios en México , según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pero ¿Qué dicen los expertos sobre los motivos que fomentan la separación de la pareja?

María Guadalupe González, coordinadora de la Consultoría SAFE-T y familióloga, comentó que la falta de comunicación y de compatibilidad entre parejas son las principales causas de divorcio .

Además, también se involucran temas de infidelidad entre alguna de las partes involucradas de la pareja, temas financieros, entre otros .

“Vemos que hoy hay muchos motivos por los que las parejas se divorcian, algunos de los más importantes son falta de compromiso, la comunicación influye para que esto suceda, la infidelidad, falta de intimidad, incompatibilidad, tema financiero y no podríamos dejar atrás el tema de violencia física y emocional”, explicó.

Para ella, la mayor parte de los divorcios se deben a incompatibilidad y también la falta de madurez de la pareja : “La incompatibilidad suele ser el 60% de motivos por el cual las parejas se divorcian porque no tienen la misma visión de lo que es el matrimonio y el compromiso y la falta de comunicación, el conocerse”.

“En los matrimonios es un factor importante, ya que el tema de madurez es fundamental en la persona, el tema de autoconocimiento, es muy complicado y es muy difícil conocer y aceptar el de tu pareja”, mencionó González.

Francisco Valero Rodríguez, abogado del despacho de Abogados Valrich, coincide en el tema de las infidelidades o la falta de compatibilidad entre las parejas son causas del divorcio, según las atenciones que brindan en su despacho. “Las causas del divorcio pueden ser muy comunes, por ejemplo, cuestiones de infidelidades o simplemente incompatibilidad de carácter; la gente se le hace muy fácil decir ‘me voy a casar’ y al año se dan cuenta que no era la persona con la que querían estar y acuden al divorcio”.

OA