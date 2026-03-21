Diputada de la CDMX propone prohibir cirugías estéticas en menores

La diputada local del PAN Laura Álvarez propuso una iniciativa para prohibir las cirugías estéticas en niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión de este pasado jueves, la legisladora presentó una reforma a la Ley de Salud local para que las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas únicamente puedan ser practicadas en personas mayores de 18 años.

"En personas menores de 18 años podrán practicarse cuando sean estrictamente necesarias para preservar, mejorar o restablecer su salud. La justificación clínica deberá quedar asentada en el expediente clínico correspondiente, y será requisito indispensable el consentimiento informado, por escrito, de quien o quienes ejerzan la patria potestad, así como la opinión de una persona profesionista en psicología infantil".

La iniciativa estipula que la violación a lo establecido en el párrafo anterior será equiparable con el delito de corrupción de menores.

Desde tribuna, la legisladora detalló que intervenir el cuerpo de una niña o un niño, sin necesidad médica bajo supuestos estándares estéticos, es una forma de violencia.

"Hoy, en la Ciudad de México, es posible que menores de edad accedan a cirugías estéticas sin los controles suficientes, sin una evaluación integral y, muchas veces, bajo presiones que no alcanzan a comprender del todo", señaló.

Álvarez Soto recordó el caso de Paloma, quien murió a los 14 años al realizarse una cirugía estética el año pasado. Al respecto, señaló que el Estado no puede ser omiso a las implicaciones psicológicas y sociales de someter a los menores a cirugías estéticas, así como a los vicios legales en que se incurre.

"Nos debe preocupar porque no es un caso aislado. Es el ejemplo de una cultura que normaliza la exigencia de la belleza estética; que juega con la autoestima de las y los adolescentes, y que comienza y comercializa sus inseguridades", indicó.

Subrayó que detrás de muchas de estas intervenciones, existe un mercado que lucra con la inseguridad y baja autoestima de las y los adolescentes. "La infancia no es un espacio para tomar decisiones irreversibles bajo presión. Para todo hay momentos en la vida".

Esta iniciativa se suma a otra que presentó en septiembre de 2025 el diputado de Morena Pedro Haces Lago para prohibir los procedimientos estéticos en menores de edad.

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AO

