Poco a poco se acerca el tan esperado primer periodo de vacaciones del año 2025, que coincide con los festejos de Semana Santa y Pascua, programados del 30 de marzo al 12 de abril.

La Semana Santa es una celebración anual arraigada en la tradición católica en México, la cual conmemora los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su resurrección el Domingo de Pascua.

Para los estudiantes de educación básica en México, que abarcan a los de preescolar, primaria y secundaria, así como algunos de educación media superior (preparatorias) y superior (licenciaturas y posgrados), este periodo representa una pausa de dos semanas en sus actividades, es decir, descanso por vacaciones. Según el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones se extenderán del 30 de marzo al 12 de abril para los del primer grupo. Esto significa que los estudiantes, así como el personal docente, regresarán a las aulas el lunes 13 de abril, tras haber asistido por última vez a la escuela el jueves 26 de marzo.

Debido a que los días de Semana Santa no están considerados como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleadores en México no tienen la obligación de darlos como días libres remunerados. Sin embargo, algunas empresas optan por conceder una breve pausa laboral, generalmente los días jueves y viernes santos. En 2026, estos días son el 2 y 3 de abril.

Entonces, mientras los estudiantes disfrutarán de un descanso académico, algunos trabajadores también podrán aprovechar una pausa para sumarse a las festividades religiosas.

¿Por qué cambian cada año las fechas de las vacaciones de Semana Santa?

Llama la atención que cada año, las fechas de Semana Santa varían, no tienen un día fijo en el calendario.

Al respecto, ACI Prensa señala que esto tiene origen histórico, ya que la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos, tiene como fecha la muerte de Jesucristo, quien falleció cerca de la Pascua Judía. En el siglo IV se estableció que se celebrara el primer domingo de Luna Llena, después del inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur, alrededor del 21 de marzo.

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