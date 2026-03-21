Con la llegada de abril de 2026, beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez buscan conocer las fechas de pago correspondientes a este periodo. Hasta el momento, esto es lo que se sabe sobre el pago de recursos para estudiantes de educación básica y media superior en México.

Ambos apoyos forman parte de los programas sociales del Gobierno de México y están dirigidos a estudiantes y familias que requieren respaldo económico para continuar con su formación académica.

¿Hay un calendario tentativo de pagos de abril 2026?

Para abril de 2026, se mantiene el esquema de pagos basado en la letra inicial del primer apellido, tal como ha ocurrido en periodos anteriores. Sin embargo, es importante resaltar que las fechas exactas no han sido anunciadas oficialmente por la Secretaría del Bienestar.

A pesar de ello, ya circula un calendario tentativo que organiza los pagos de la siguiente manera:

Calendario tentativo de pagos abril 2026 - Beca Rita Cetina y Benito Juárez

Miércoles 1 de abril | A

Jueves 2 de abril | B

Viernes 3 de abril | C

Lunes 6 de abril | C

Martes 7 de abril | D, E, F

Miércoles 8 de abril | G

Jueves 9 de abril | G

Viernes 10 de abril | H, I, J, K

Lunes 13 de abril | L

Martes 14 de abril | M

Miércoles 15 de abril | M

Jueves 16 de abril | N, Ñ, O

Viernes 17 de abril | P, Q

Lunes 20 de abril | R

Martes 21 de abril | R

Miércoles 22 de abril | S

Jueves 23 de abril | T, U, V

Viernes 24 de abril | W, X, Y, Z

Este calendario debe tomarse únicamente como referencia, ya que la Secretaría del Bienestar no ha emitido algo oficial. La recomendación es consultar únicamente los canales institucionales para evitar información incorrecta.

¿Cuántos pagos habrá en 2026?

De acuerdo con la información oficial, los apoyos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se distribuyen a lo largo de 10 meses del año. No hay pagos en julio ni agosto debido al periodo vacacional.

Además, los depósitos no son mensuales, sino bimestrales, lo que significa que se realizan cinco pagos en total durante el año. Cada entrega incluye el monto acumulado de dos meses.

Para recibir el apoyo sin contratiempos, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales y utilizar su tarjeta del Banco del Bienestar para retirar el dinero en cajeros o sucursales autorizadas.

Esta nota se actualizará en cuanto la Secretaría del Bienestar confirme el calendario oficial de pagos para abril de 2026.

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