Día del Padre 2026: Cinco planes en la CDMX para celebrar a papá

El Día del Padre se ha convertido en una fecha para reconocer el papel que desempeñan millones de hombres en la vida familiar, una figura que en las últimas décadas ha evolucionado hacia una participación más activa en la crianza, el acompañamiento emocional y las responsabilidades cotidianas del hogar.

Más allá de los regalos tradicionales, cada vez son más las familias que optan por compartir experiencias y crear recuerdos juntos. Desde conciertos con artistas emblemáticos de la música romántica hasta festivales gastronómicos, exposiciones inmersivas sobre futbol y encuentros dedicados a la cultura automovilística, la Ciudad de México ofrece diversas alternativas para celebrar a papá durante este fin de semana.

La caravana del Rock and Roll

Para aquellos padres que crecieron escuchando boleros, baladas románticas y música tropical, este espectáculo reúne a algunas de las voces más representativas de la música popular mexicana.

¿Dónde? Auditorio Nacional, 21 de junio, 18:00 horas.

El escenario del Auditorio Nacional recibirá a intérpretes como Estela Núñez, Jorge Muñiz, Manoella Torres, Carlos Cuevas y Rocío Banquells, además de la tradicional Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. El concierto promete un recorrido por décadas de éxitos que han acompañado a varias generaciones, convirtiéndose en una oportunidad para que padres, hijos y abuelos compartan una velada cargada de nostalgia y recuerdos.

Aldea Global

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en los estadios. En el Bosque de Chapultepec se desarrolla Aldea Global, una experiencia multicultural que acerca a los visitantes a las tradiciones, sabores y expresiones artísticas de los países participantes.

¿Dónde? Primera Sección del Bosque de Chapultepec, hasta el 21 de junio, de 10:00 a 18:00 horas.

Los asistentes pueden recorrer decenas de pabellones internacionales donde se exhiben artesanías, productos típicos, muestras gastronómicas y presentaciones musicales. Además, el espacio cuenta con áreas para seguir algunos de los encuentros mundialistas y conocer aspectos culturales de las naciones invitadas, convirtiéndose en una opción ideal para los padres aficionados a los viajes, la historia y la diversidad cultural.

Festival Taquero: El fin más padre

Pocas cosas representan mejor la identidad gastronómica mexicana que un buen taco. Por ello, este festival reúne a algunas de las taquerías más reconocidas de la capital para ofrecer un amplio recorrido culinario por distintos estilos y sabores.

¿Dónde? Plaza del Bolero, Calle Moneda, Tlalpan Centro, hasta el 21 de junio, de 10:00 a 20:00 horas.

Los visitantes encontrarán desde clásicos como pastor, suadero, cabeza y carnitas, hasta propuestas innovadoras y especialidades regionales. Además de la oferta gastronómica, habrá antojitos mexicanos, espectáculos musicales en vivo y actividades para toda la familia, en un ambiente que busca celebrar una de las tradiciones culinarias más apreciadas del país.

Festival Grasa y Gasolina

La cultura rockabilly y el espíritu de los años cincuenta serán los protagonistas de este encuentro que combina música, automovilismo y moda vintage.

¿Dónde? Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, 21 de junio, a partir de las 12:00 horas.

El festival ofrecerá exhibiciones de automóviles clásicos, motocicletas restauradas y bicicletas antiguas, además de presentaciones musicales inspiradas en el rock and roll de la época. También habrá concursos de estilo pin up, lucha libre, venta de artículos retro y una zona gastronómica para complementar la experiencia. Se trata de una opción ideal para padres aficionados a los motores, la cultura popular y la nostalgia de las décadas doradas del automóvil.

Legends: The Ultimate Football Experience

Aprovechando la fiebre mundialista, esta exposición inmersiva ofrece un recorrido por algunos de los momentos más memorables en la historia de las Copas del Mundo.

¿Dónde? InSpace Polanco, Lago Andrómaco 84, colonia Granada, de jueves a domingo en distintos horarios.

La experiencia incluye salas temáticas dedicadas a figuras legendarias del futbol internacional, material audiovisual, objetos históricos y espacios interactivos que permiten a los visitantes recrear jugadas emblemáticas o ponerse en el lugar de grandes estrellas del balompié . Entre los atractivos destacan artículos relacionados con figuras históricas como Pelé, así como experiencias digitales diseñadas para acercar a los aficionados a la emoción de los grandes escenarios futbolísticos.

Una celebración para todos los gustos

Ya sea disfrutando de un concierto lleno de nostalgia, degustando algunos de los mejores tacos de la ciudad, explorando culturas de distintas partes del mundo o compartiendo la pasión por el futbol y los autos clásicos, la Ciudad de México ofrece múltiples alternativas para festejar el Día del Padre.

La diversidad de actividades refleja también la transformación de la figura paterna en la sociedad contemporánea: hombres con intereses distintos, pero unidos por el deseo de compartir tiempo de calidad con sus seres queridos. Más que una fecha comercial, la celebración se convierte en una oportunidad para fortalecer vínculos familiares y crear experiencias memorables que perduren mucho después del fin de semana.

TG