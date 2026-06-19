Este es el paso a paso para tramitar la CURP Biométrica en los módulos

Ciudadanos de todo el país aún mantienen dudas sobre el proceso para solicitar la CURP biométrica debido a la novedad del trámite; sin embargo, las autoridades han insistido en la sencillez con que se puede obtener en cualquiera de los módulos habilitados.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica es un documento de identificación del cual se comenzó a hablar a finales del año pasado, por lo que muchas personas aún no cuentan con la suya. Su objetivo principal es archivar los datos biométricos del solicitante a modo de facilitar trámites que requieren de su reconocimiento.

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Esta nueva versión de la CURP incluye fotografías de rostro, huellas dactilares, imagen del iris y una firma electrónica, por lo que también refuerza la seguridad de los datos personales, volviendo más difícil la realización de delitos como el robo de identidad.

El trámite para obtener este documento se realiza de forma presencial en los módulos habilitados por el Gobierno federal, así como en registros civiles de todo el país, a modo de que sea más accesible.

Su despliegue se mantiene de manera gradual, sin embargo, se prevé que en el futuro sea vital para realizar gestiones gubernamentales, bancarias y de educación, por lo que tenerla lo antes posible puede ser una ventaja.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica paso a paso?

El trámite es corto y sencillo para que más personas puedan acceder a él. Solo basta con seguir los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente enlace para agendar tu cita: https://citas.renapo.gob.mx/citasrb/ Selecciona la opción "Registro de datos biométricos" y haz clic en "Siguiente". Elige el módulo más cercano a tu domicilio o donde desees realizar el trámite. Puedes ubicar los módulos aquí. Elige la fecha y hora de tu preferencia que esté disponible. Llena el formulario con tus datos: CURP, nombre, teléfono, código postal y correo electrónico. Confirma tu cita. Recibirás un correo con un archivo que debes imprimir y presentar el día de tu trámite. Acude a tu cita en el horario acordado con todos tus documentos. Permite que capturen tus datos biométricos. Espera a que el personal valide tu información y se emita tu CURP en formato físico o digital.

¿Qué documentos debo presentar para tramitar la CURP biométrica?

Para poder obtener la nueva CURP, los solicitantes deberán acudir a los módulos con los siguientes documentos:

Adultos:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

CURP certificada o validada por RENAPO

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

Archivo de cita impreso

Menores de edad (acompañados por padre o tutor):

Acta de nacimiento del menor

CURP certificada del menor

Identificación oficial del padre, madre o tutor

CURP del padre, madre o tutor

Documento que acredite la tutela (cuando corresponda)

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Con este nuevo documento, las autoridades buscan modernizar los procesos de identificación en México y fortalecer la seguridad de los datos personales . Aunque su implementación será gradual, contar con la CURP biométrica permitirá a los ciudadanos adaptarse a los futuros trámites que requieran mecanismos de identificación más avanzados.

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