¿Qué apps o servicios dejarían de funcionar si no registro mi línea telefónica?

A pesar de ser un trámite polémico, el registro de líneas telefónicas en México es una disposición federal obligatoria que puede traer consecuencias críticas para los usuarios que no completen el proceso antes del 1 de julio de 2026.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que los números que no sean registrados quedarán suspendidos, por lo que la línea solo servirá para llamar al 911 o recibir alertas de emergencia. No obstante, la duda aumenta sobre si las limitantes también se trasladarán a las aplicaciones móviles.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló en días recientes que la mitad de los ciudadanos ya cumplieron con esta disposición, pero exhortó a todos los faltantes a realizar el registro para no verse afectados.

La mandataria habló de la posibilidad de extender el plazo límite, a modo de ofrecer la oportunidad de que más personas mantengan su línea telefónica; sin embargo, señaló que será hasta el 25 de junio cuando se determinará si se extiende el plazo.

En caso de no ampliarse, el 30 de junio será el último día para hacer el registro o, de lo contrario, se desactivará la línea y no solo eso, sino que también diferentes aplicaciones podrían dejar de funcionar correctamente.

Las y los mexicanos que no den de alta su número de teléfono perderán el acceso a datos móviles, llamadas y mensajes, lo que se traduce en que la línea prácticamente quedaría sin función.

No obstante, algo que pocos saben es que también afectará a algunas de las principales aplicaciones digitales que se usan en el país como plataformas bancarias y apps de servicios o Gobierno.

¿Qué aplicaciones podrían verse afectadas por la suspensión de la línea?

En el caso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, como tal no se verán afectadas; sin embargo, al no tener acceso a datos móviles, no será posible usarlas hasta que se conecte a una red WiFi.

Las apps de bancos, por su parte, tampoco sufrirán cambios, simplemente que al requerir de un número de teléfono para enviar códigos de verificación o validar accesos, miles de personas podrían encontrar problemas para seguir utilizándolas.

Plataformas creadas por el Gobierno como Llave MX, IMSS Digital, SAT Móvil y otras también podrían enfrentar complicaciones al momento de utilizarse, ya que al igual que las instituciones financieras r equieren de una línea telefónica para completar los mecanismos de autenticación.

¿Qué pasa si suspenden mi línea telefónica?

Completar el registro puede librarte de sufrir estas complicaciones. En caso de no hacerlo y llegar al punto en que se suspenda la línea, es importante destacar que puede ser reversible.

Recuperar una línea una vez que fue dada de baja es posible; no obstante, la única solución para traerla de vuelta es acudir a un centro de atención de tu operador con tu identificación oficial y completar el registro.

Anticipar el trámite es una de las mejores opciones para conservar tu celular y evitar mayores inconvenientes.

¿Cómo registro mi número de celular para no perderlo?

El trámite de registro de celular puede completarse en línea de la siguiente manera:

Entra al portal de tu compañía telefónica e ingresa tu número. Escribe tu número de celular para recibir un código de seguridad por SMS. Ingresa tu CURP y los datos solicitados. Toma una fotografía de tu identificación oficial por ambos lados y completa la prueba de vida (selfie) que te pida el sistema. Recibirás un folio de confirmación una vez validado exitosamente.

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Realizar el registro dentro del plazo establecido permitirá a los usuarios mantener activa su línea telefónica y evitar posibles inconvenientes en servicios de comunicación, aplicaciones y plataformas que dependen de la validación mediante un número celular.

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