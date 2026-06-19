Montarán pantallas gigantes en CDMX para ver el partido México vs Chequia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se instalarán siete pantallas adicionales en distintos puntos estratégicos del Centro Histórico para que la ciudadanía pueda seguir en vivo el encuentro entre México y República Checa (Chequia).

El partido entre la Selección Mexicana y el combinado checo se disputará el próximo miércoles 24 de junio y podrá ser visto de manera gratuita por miles de aficionados que se congreguen en estas zonas de la capital. Esta medida se realizará con el objetivo de ampliar el acceso al evento deportivo a todos.

"Vamos a ampliar el número de pantallas a lo largo y ancho del centro; vamos a contar con siete nuevos puntos para disfrutar del partido del próximo miércoles", dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina adelantó que estas pantallas se sumarán a las 12 que se instalaron este jueves durante el partido de México contra Corea del Sur, para quienes no pudieron acceder al Fan Fest del Zócalo.

Estas pantallas gigantes estarán ubicadas en:

La Alameda Central

El Monumento a la Revolución

En cuatro puntos del Paseo de la Reforma: el Ángel de la Independencia, la fuente de la Diana Cazadora, Insurgentes y en la escultura de El Caballito.

"Queremos que estas medidas nos ayuden a distribuir mejor en los distintos puntos de espacio público, a reducir concentraciones excesivas que puedan provocar algún problema, bajo una perspectiva de cuidado ante riesgos, una perspectiva de protección civil", dijo.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que ante la cantidad de población que se espera ese día, se desplegarán más de mil elementos, tanto en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde tendrá lugar el partido, como en el Centro Histórico, para quienes acudan a verlo a las pantallas gigantes.

La instalación de estas siete pantallas adicionales responde a la abrumadora respuesta de la afición capitalina. De acuerdo con datos recientes, el FIFA Fan Fest ubicado en el Zócalo ha roto récords de asistencia, consolidándose como la sede alterna más concurrida de toda la Copa del Mundo.

Durante los primeros siete días de actividades, el recinto registró un ingreso promedio diario de 82 mil 400 personas, alcanzando una asistencia acumulada de más de 576 mil aficionados. Estas cifras sin precedentes han hecho indispensable la habilitación de nuevos espacios públicos

KR