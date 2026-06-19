Acta de nacimiento: cómo podrá imprimirse y corregirse en línea a partir de agosto

Una nueva plataforma digital nacional te permitirá solucionar este problema desde tu celular o computadora en solo unos días y sin salir de casa. El Gobierno Federal de México anunciará de forma oficial el próximo 22 de junio el lanzamiento de la Plataforma Nacional del Registro Civil. Este nuevo ecosistema informático tiene como propósito fundamental que los ciudadanos puedan corregir sus documentos de identidad completamente en línea.

La presentación de esta herramienta digital fue realizada por José Antonio Peña Merino, quien se desempeña como titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). El funcionario compartió los detalles el pasado 18 de junio en el Palacio Nacional.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se explicó que el método anterior obligaba a las personas a trasladarse a su lugar de origen, enfrentar largas filas y esperar hasta 30 días hábiles por una resolución.

A partir de la fecha de estreno, los usuarios solo necesitarán ingresar a la dirección web miregistrocivil.gob.mx para gestionar sus solicitudes. El portal estará habilitado de forma permanente hasta que la corrección del acta quede totalmente resuelta en el sistema.

Qué trámites cubre la nueva plataforma nacional

La infraestructura tecnológica desarrollada para este proyecto concentrará el 80% de todos los servicios registrales del país que ya se encuentran digitalizados. Esto representa un avance sin precedentes en la unificación de las bases de datos de las entidades federativas.

La ventanilla digital no solo se limitará al documento de nacimiento, sino que también dará cobertura integral a las modificaciones requeridas en actas de matrimonio y de defunción, eliminando la dispersión de criterios que existía anteriormente.

ESPECIAL/GOBIERNO DE MÉXICO

Entre las opciones interactivas que el usuario encontrará habilitadas dentro del portal de internet se listan de manera detallada las siguientes funciones:

Corrección de nombre en el sistema: Modificación de errores ortográficos o de captura en los datos de identidad.

Aclaración administrativa por falta de nombre completo: Procedimiento para actas que presenten omisiones en los apellidos o nombres.

Captura de actas: Integración al sistema nacional de documentos antiguos que no aparecen en la base de datos digital.

Seguimiento de inscripción de sentencia de divorcio: Monitoreo del estatus legal del estado civil modificado.

Certificación de CURP: Validación oficial del documento de identidad ante el Registro National.

Adicionalmente, el portal expedirá copias certificadas y entregará la CURP certificada en formato PDF de manera gratuita. Para guiar a los ciudadanos, se dispondrá de una ventanilla de inteligencia artificial que brindará atención personalizada las 24 horas del día.

Requisitos y pasos para corregir tu acta en cinco días

El mecanismo de operación fue diseñado bajo un esquema de máxima simplicidad. Para dar inicio a la solicitud de corrección dentro del apartado denominado “Corrección de registro de acta”, el interesado debe contar estrictamente con tres elementos digitales.

El primer requisito indispensable es poseer una cuenta activa en la plataforma Llave MX, la cual funge como el mecanismo de identidad digital del gobierno. Junto a esto, se debe adjuntar la identificación oficial vigente del titular y una copia digitalizada del acta con el error en formatos comunes como PDF, JPG o PNG.

Una vez que el usuario realiza la captura de sus datos personales, anexa los archivos correspondientes y envía el formulario, el Registro Civil dispondrá de un plazo máximo de hasta cinco días hábiles para emitir una resolución definitiva.

Si la solicitud es catalogada como procedente, el sistema enviará una notificación con la confirmación digital directo al usuario. En términos generales, los trámites del Registro Civil se redujeron de 28 a solo 20 opciones, mientras que los requisitos específicos pasaron de ocho a cinco.

La mayor simplificación administrativa en la historia del país

Este lanzamiento forma parte de una estrategia masiva de digitalización. Al 16 de junio, el Gobierno Federal ya había logrado simplificar un total de 3 mil 497 trámites gubernamentales, manteniendo una meta clara de alcanzar los 4 mil 610 procedimientos intervenidos antes de que concluya el año 2026.

Las estadísticas presentadas por la ATDT demuestran el impacto de la reforma: se eliminaron por completo mil 711 trámites obsoletos y los requisitos promedio disminuyeron en un 66%, pasando de seis requerimientos a únicamente dos por cada gestión.

Datos clave del ecosistema digital federal

Usuarios previos: El sistema del Registro Civil ya fue utilizado con éxito por 18 millones de personas antes de su presentación expandida.

Tráfico en gob.mx: El portal central de trámites federales acumula cerca de 2 millones de visitas semanales.

Adopción ciudadana: Más de 56 millones de ciudadanos han empleado las herramientas digitales oficiales del gobierno.

Cuentas activas: El sistema registra 24 millones de usuarios con cuenta propia y cuenta con 242 servicios frecuentes integrados.

Plazo de resolución: Por instrucción presidencial, de no resolverse un trámite federal en un máximo de 90 días, se considerará autorizado automáticamente.

Modernización en pasaportes y apertura de negocios

El esfuerzo de mejora regulatoria también alcanzó las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los pasos necesarios para tramitar el pasaporte mexicano se redujeron drásticamente de 21 a solo cinco, incorporando la precarga digital de documentos para que la entrega ocurra en una sola visita.

Para las comunidades de mexicanos que radican en el exterior, los requisitos de atención consular disminuyeron en una tercera parte de su volumen previo, poniendo a su entera disposición un catálogo de 35 trámites realizables al 100% en línea.

En el ámbito económico, la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles ya opera en 105 municipios del país. Este sistema permite a los emprendedores abrir pequeños negocios de bajo impacto en línea en cuestión de minutos, sustituyendo las antiguas licencias por avisos simples.

Finalmente, para las empresas medianas, se impulsa la Ventanilla Digital de Inversiones. Actualmente participan 18 entidades federativas en este proyecto, y las autoridades tienen la meta de integrar a los 32 estados de la república antes de que concluya el primer trimestre de 2027, cerrando de forma definitiva este ciclo de transformación digital.

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