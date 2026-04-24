Día de las Madres: Top 50 restaurantes para celebrar en cada Estado

Salir a comer en familia se consolida como una de las formas favoritas de celebrar el Día de las Madres en México. De acuerdo con una reciente investigación, el 74% de los mexicanos planea acudir a un restaurante este año para festejar la fecha, mientras que un 92% considera que compartir una comida fuera de casa es una parte importante de la celebración.

La tendencia también refleja lo que muchas madres desean para ese día. Según el estudio, el 38% de las mamás y figuras maternas en el país prefiere disfrutar de una comida en compañía de su familia, por encima de otras opciones como tener un día libre de pendientes y tareas del hogar, alternativa elegida por el 31%.

Este interés creciente por celebrar en restaurantes también se ve reflejado en el comportamiento del sector restaurantero. Se reportó un incremento anual del 26% en las comidas registradas durante el Día de las Madres en 2025, confirmando que esta fecha se ha convertido en una de las más importantes para salir a convivir alrededor de la mesa.

Como parte de esta tendencia, la plataforma OpenTable dio a conocer su lista anual de los 50 mejores restaurantes para celebrar el Día de las Madres, con opciones pensadas para distintos tipos de familias: desde mesas grandes y espacios para niños, hasta sitios con vistas panorámicas y experiencias gastronómicas especiales.

Tendencias que están definiendo el Día de las Madres en 2026:

Celebraciones más grandes y multigeneracionales: El 68% de los mexicanos afirma que celebra el Día de las Madres con varias generaciones. Esto podría explicar por qué los grupos de 6 o más personas fueron los más populares para esta fecha en 2025, además de registrar un crecimiento del 35% año contra año.

Viajar para celebrar: El 60% de los mexicanos considera viajar o reservar una noche fuera para el fin de semana del Día de las Madres; esta cifra aumenta a 64% entre las mamás. El año pasado, las reservaciones de comensales viajeros crecieron 16% año contra año en esta fecha.

El brunch gana terreno: Aunque las salidas a comer a las 3:00 p.m. fue el horario más popular para el Día de las Madres el año pasado, la 1:00 p.m. mostró una fuerte tendencia al alza, con un crecimiento del 66% año contra año en 2025.

Los millennials lideran la celebración: El 79% planea festejar en un restaurante, seguidos de cerca por la Generación Z (77%).

" El Día de las Madres es una fecha clave en la cultura mexicana, y nuestra investigación confirma que el corazón de la celebración se ha mudado a la mesa de un restaurante" , comentó Juan Luis Reed, Gerente General de LATAM en OpenTable. “Por eso lanzamos nuestra lista de los Top 50 Restaurantes para Salir a Comer, y así ayudar a los comensales en México a planear con anticipación y asegurar el lugar perfecto para celebrar a las mamás y figuras maternas en sus vidas.”

El Top 50 Restaurantes para Salir a Comer en México en 2026

Desde espacios ideales para toda la familia como Pangea en Nuevo León, hasta mesas con vista como Cocina del Mar at Esperanza Resort en Baja California Sur, OpenTable presenta los top 50 restaurantes para salir a comer en México en 2026, con base en el análisis de más de 440 mil reseñas de comensales, así como sus calificaciones y la demanda de reservaciones.

Top 50 Restaurantes para Salir a Comer en México en 2026 ordenados alfabéticamente por Estado son:

Baja California

Conchas de Piedra

Baja California Sur· Acre Restaurant & Cocktail Bar - San José del Cabo

· Casa Martín - Cabo San Lucas

· Cocina del Mar at Esperanza Resort - Cabo San Lucas

· Comal Restaurant & Bar, Chileno Bay Resort & Residences - Cabo San Lucas

· Don Manuel's ,Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal - Cabo San Lucas

· Flora farms - San José del Cabo

· La Lupita - San José del Cabo

· YAYA at Chileno Bay Resort & Residences - Cabo San Lucas

Ciudad de México·

BOTANICO - Condesa

· Caracol de Mar - Condesa

· Charco - Centro

· Contramar - Roma

· Entremar - Polanco

· Esquina Común - Condesa

· Hunan - Satélite

· Kill Bill - Roma

· La Taberna del León - San Ángel

· Lardo - Condesa

· Licoreria Limantour - Roma

· Ling Ling - Reforma

· Lorea - Roma

· Lotti - Roma

· Pargot - Roma

· Suntory Del Valle

· Taco Tasting Room - Centro

· Zagala - Lomas de Chapultepec

Coahuila

La Casa del Panini

Guanajuato

Argentilia - León

· SATO Campestre

· Tostévere - San Miguel de Allende



Jalisco

Ánima Beach Club - Puerto Vallarta

· Cafe des Artistes - Puerto Vallarta

· Casa Kiiro- Guadalajara

· Hacienda San Angel Gourmet - Puerto Vallarta

· Juniko - Zapopan

· Kasuga- Guadlajara

· Tintoretto - Guadalajara

· Tintoque - Puerto Vallarta

Nuevo León

AMATERASU - San Pedro Garza García

· Campomar - Arboleda Mty

· Cantinetta - San Pedro Garza García

· ICHIKANI - VASCONCELOS

· Mar del Zur - San Pedro Garza García

· Pangea - San Pedro Garza García

· Zatziki - Monterrey

Oaxaca·

CRUDO

Quintana Roo· La Dolce

Vita - Downtown

· Yamamoto - Centro

Sinaloa

Lorenza-Culiacan

La lista de OpenTable de los 50 mejores restaurantes para comer en México en 2026 se genera a partir de más de 440 mil reseñas de comensales verificados en OpenTable, así como métricas de consumo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Se consideraron restaurantes que alcanzaron un umbral mínimo de reseñas y se evaluaron mediante la combinación de distintos puntos de datos, incluyendo calificaciones de comensales, porcentaje de reseñas de cinco estrellas, número de alertas configuradas, porcentaje de reservaciones realizadas con anticipación, porcentaje de ocupación y búsquedas directas.

TG