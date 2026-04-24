La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que, luego de sostener una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se definió el envío de una delegación de la Secretaría de Economía a ese país , con el objetivo de reforzar los lazos comerciales y mantener activa la cooperación entre ambas naciones.

Mediante su cuenta oficial en X, la mandataria compartió detalles del intercambio, subrayando la relevancia de la relación bilateral en materia económica y estratégica.

“Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países. Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de la Secretaría de Economía viajará para dar seguimiento a la cooperación entre nuestros países ”, anunció.

Asimismo, ambos gobiernos coincidieron en la importancia de encarar de forma conjunta la próxima revisión del T-MEC, buscando preservar la estabilidad económica regional y consolidar una postura más sólida frente a Estados Unidos.

Reconfiguración de la alianza rumbo al T-MEC

El diálogo entre México y Canadá refleja algo más que cortesía diplomática: perfila la construcción de un frente económico coordinado ante la revisión del tratado prevista para 2026.

La estrategia apunta a evitar medidas unilaterales —como aranceles— y a proteger disposiciones clave que influyen directamente en industrias estratégicas, especialmente la automotriz.

Sectores clave y transición energética

En esta nueva etapa de colaboración, ambos países priorizan áreas como energía, infraestructura y comercio, con una visión enfocada en el crecimiento sostenible.

La trayectoria de Mark Carney en el ámbito financiero y climático posiciona a la agenda verde como eje central, lo que representa para México una oportunidad de captar capital canadiense en proyectos sustentables.

Intercambio comercial con amplio margen de crecimiento

Pese a compartir región y acuerdos comerciales, el flujo comercial entre México y Canadá sigue siendo reducido, con apenas entre el 2% y 3% del total de sus exportaciones.

La misión económica buscará abrir nuevas rutas de negocio, diversificar exportaciones y disminuir la dependencia del mercado estadounidense, explorando nichos como la minería responsable y el desarrollo tecnológico.

Nearshoring y conectividad logística

Dentro del fenómeno del nearshoring, Canadá identifica a México como un aliado estratégico para optimizar sus cadenas de suministro. Iniciativas como el Corredor Interoceánico se perfilan como puntos clave para agilizar el tránsito de mercancías entre océanos.

La colaboración bilateral contempla el desarrollo de infraestructura logística compatible —puertos y vías ferroviarias— que permita atraer inversiones y facilitar la instalación de empresas canadienses en México, fortaleciendo así la relocalización industrial y el dinamismo económico de la región.



X / @Claudiashein

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