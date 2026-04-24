¿Vivir más tiempo significa vivir mejor? Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertan que, aunque la esperanza de vida en México aumentó, la mala calidad de salud y las brechas regionales impiden un bienestar real.

Esperanza de vida en México: Vivimos más años, pero con menos salud

En las tres últimas décadas, los mexicanos han experimentado un aumento en su esperanza de vida, pero su salud no ha mejorado , en un contexto en el que existen "brechas" en la calidad de vida, alertó este viernes la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Marcela Agudelo.

La académica, coordinadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS), explicó en un seminario que persisten "inequidades en cuánto y cómo se vive, con diferencias en calidad de vida entre territorios y sexos", según informó la UNAM en un comunicado.

Brechas de desigualdad: Las fallas estructurales del sistema de salud

"El desempeño del sistema de salud no ha logrado reducir estas brechas, lo que indica limitaciones estructurales en el acceso y la calidad de la atención. No basta que existan los sistemas de salud, sino qué calidad prestan los servicios", aseguró.

Para tratar estas desigualdades, Agudelo pidió "políticas diferenciadas" que se adapten a los perfiles epidemiológicos y sociales de acuerdo a los estados que conforman la República mexicana.

En este sentido, llamó la atención en la persistencia de enfermedades no transmisibles, mientras que se "han incrementado" padecimientos externos como homicidio, suicidio, muerte o discapacidad asociada con arma de fuego.

Según las cifras que expuso, de 1990 a 2021 la mortalidad de los mexicanos por afecciones transmisibles, donde se encuentran las respiratorias, se elevó 50.3%.

Sin embargo, las no transmisibles, como cáncer o enfermedades cardiovasculares, bajaron un 16.8%, a pesar de que siguen siendo las principales causas de fallecimiento en el país norteamericano.

En ese mismo periodo, añadió la académica, la esperanza de vida se incrementó un 6.7%, si bien "no necesariamente se manifestó en condiciones de bienestar".

De la situación de mortalidad a nivel nacional, recordó que el país tiene la mayor tasa de mortalidad por razones evitables, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

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