Detienen al sexto regidor de Chalco por presunto huachicol de agua

El sexto regidor de Chalco, Christian Jesús "N", quien había sido reportado como desaparecido desde el 20 de noviembre , fue detenido durante las primeras horas de este viernes, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La institución informó que Castillo Grimaldo, identificado también como Christian Jesús "N", alias "Gimmy" o "Jimy", fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión como parte de la segunda fase de la Operación "Caudal".

De acuerdo con las autoridades, era considerado objetivo prioritario por su presunta relación con actividades delictivas vinculadas a la extracción, distribución y comercialización ilícita de agua en la entidad.

De acuerdo con la Fiscalía, el regidor también es investigado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo, entre otros.

Tras su detención, el regidor fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

CORTESÍA

La captura ocurre luego de que el edil fuera reportado como no localizado desde el 20 de noviembre. Ese día, según la ficha de búsqueda emitida fue visto por última vez en Tlalmanalco, vestido con tenis negros, pantalón de mezclilla azul y playera negra.

La noticia de su desaparición generó una protesta de simpatizantes afuera del Centro de Mando de Chalco, quienes exigían su localización con vida.

Su nombre había cobrado notoriedad meses atrás, cuando en agosto sufrió un atentado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, del cual resultó ileso. Ese día, dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon cuando circulaba en su vehículo Mazda en la carretera Chalco–Cuautzingo. Ambos agresores fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

X / @FiscaliaEdomex

EE