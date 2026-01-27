Detienen a hombre tras operativos en Culiacán

En distintos operativos realizados en la capital del Estado de Sinaloa, uno de ellos derivó en un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y civiles armados, lo que permitió la detención de un joven y el aseguramiento de cuatro fusiles de asalto, además de cargadores, radios de comunicación y dos vehículos que contaban con reporte de robo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante un patrullaje sobre el bulevar Mario López Valdez, agentes estatales detectaron un vehículo en el que viajaban personas armadas, por lo que procedieron a seguirles la marcha para su intervención.

En dicha unidad viajaban tres jóvenes, los cuales al verse perseguidos descendieron del vehículo y mantuvieron un enfrentamiento con los agentes, pero al verse superados, estos abandonaron las armas y corrieron entre un lote baldío y la maleza, logrando huir.

Tras agresión, el Grupo Interinstitucional asegura armamento de uso exclusivo y un vehículo robado en el sector norte de Culiacán



Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el… pic.twitter.com/ik3Bq8tW8v— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 27, 2026

Pese a que se desplegó un operativo con respaldo del ejército, no se logró su localización, por lo que se procedió al aseguramiento de dos carabinas M4, un fusil AK-47, tres cargadores, 60 cartuchos útiles, tres chalecos balísticos con una placa cada uno de ellos y un vehículo Nissan 2021, con reporte de robo.

En un segundo operativo en la colonia Libertad, al poniente de Culiacán, el personal de la Policía Estatal Preventiva observó que un joven que viajaba en un vehículo al notar su presencia, este imprimió mayor velocidad para huir del lugar por lo que se inició una persecución.

Al ser alcanzado y ser sometido a una revisión, se encontró que este llevaba un rifle AK-47, siete cargadores, 60 cartuchos útiles, dos radios, un celular y el vehículo que conducía cuenta con reporte de robo.

El Grupo Interinstitucional detiene a un civil; le aseguran un fusil, cargadores, cartuchos y equipo de radiocomunicación



Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en… pic.twitter.com/JGlBD5aNNG— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 27, 2026

