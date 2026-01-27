El pasado 26 de enero, Petróleos Mexicanos (Pemex) retiró de su agenda el envío de cargamentos del crudo a la isla de Cuba, según publicó el sitio Bloomberg: detalló que, según el calendario original, el cargamento debía estar listo a mediados de enero y habría llegado antes de finales de mes .

La presión sobre la isla, que recibió un duro golpe luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación estadounidense en la que fue extraído de Caracas y trasladado a Washington DC, donde enfrenta cargos de tráfico de drogas.

No más petróleo para Cuba: Trump

El presidente Donald Trump advirtió recientemente que "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!".

Las estimaciones apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. Su desaparición abre una brecha que el estado cubano no puede cerrar, principalmente, por falta de divisas para importar desde otros proveedores.

Sin embargo, desde hace tiempo, México comenzó a proveerle de más petróleo, en lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirma es una medida de "ayuda humanitaria". Según Bloomberg, el año pasado, Pemex envió una media de un barco al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo .

Lee también: Carlos Slim afianza su poder como socio de Pemex

¿Siempre no?

Pese a que Sheinbaum defendió que México seguiría suministrando petróleo a Cuba, la Mandataria declaró este martes que "Pemex toma sus decisiones", luego de que se dio a conocer que el organismo suspendió el envío .

"Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, petróleo a Cuba, pues tienen que ver también como una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente", dijo.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum acusó el bloqueo de Estados Unidos a la isla, que ha generado un "problema de desabasto".

"México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias", dijo.

"¿Se desmiente este tema de que se suspendió o está por suspenderse el envío de petróleo?", se le preguntó.

"Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario", respondió .

Con información de SUN y Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF