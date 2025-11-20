En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por las autoridades mexicanas en dicho estado para reforzar la estrategia de seguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el Plan de operaciones "Paricutín", se han realizado 83 detenciones en los últimos días.

Los arrestos fueron hechos por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y autoridades civiles, del 10 al 18 de noviembre.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la XII Región Militar y las 21 y 43 Zonas Militares, también se han atendido 59 denuncias ciudadanas y se aseguraron 38 armas de fuego, 6 mil 363 cartuchos, 346 cargadores, 52 artefactos explosivos, 52 kilos de material explosivo y 74 vehículos.

Además, dio a conocer el aseguramiento de 13 mil 432 kilos de marihuana, 332.1025 kilos de metanfetamina, así como 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.

Por medio de un comunicado, la Defensa detalló que los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de continuar las investigaciones. Agregó que los operativos se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, reafirmaron su compromiso de servir al pueblo de México, contribuyendo al restablecimiento de la paz y al fortalecimiento del estado de derecho en Michoacán.

