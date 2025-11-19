El caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 1 de noviembre, dio un giro este miércoles 19 de noviembre luego de que autoridades federales dieran a conocer la detención de uno de los autores intelectuales del crimen.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, compartió que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el delito.

En presencia del fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, se informó sobre los avances de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo.

Fue a través de trabajo de investigación, que involucró la revisión de cámaras de seguridad y otras herramientas tecnológicas, que se puedo observar el operativo del homicidio y sus detalles.

Jorge Armando “N” fue detenido en la colonia Centro de Morelia , Michoacán, apuntó García Harfuch, en un operativo de seguridad.

Las investigaciones continuarán y habrá más detenciones, concluyó el funcionario federal . “Reiteramos que no habrá impunidad”, dijo Omar García Harfuch.

ESPECIAL / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

OA