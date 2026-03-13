El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene un descuento activo del 10% en sucursales de la tienda de calzado Flexi , con el objetivo de contribuir al cuidado de las finanzas personales de los adultos mayores.

Para poder solicitarlo es necesario tramitar la tarjeta INAPAM, ya que con este documento las personas adultas mayores pueden comprobar su pertenencia al programa y acceder a todos los beneficios que ofrece, como descuentos, tarifas preferenciales, programas de integración y más.

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El INAPAM reconoce el derecho a la vestimenta y al calzado, por lo que constantemente suma esfuerzos para permitir que las personas mayores consigan estos productos sin necesidad de comprometer su bolsillo.

Para lograrlo, el instituto pactó un convenio con la marca mexicana de zapatos Flexi, el cual permite que todos los adultos mayores que presenten su credencial en buen estado y legible obtengan un 10% de descuento en el total de sus compras en tienda.

Flexi maneja modelos para dama y caballero a precios accesibles y, al sumarle el descuento, se convierte en una oportunidad ideal para adquirir calzado de calidad sin afectar demasiado la economía de las personas mayores.

¿Qué modelos de Flexi tienen descuento con INAPAM?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con INAPAM, todos los modelos de calzado entran en la promoción; sin embargo, algunas sucursales podrían establecer sus propios términos y condiciones, lo que podría afectar la disponibilidad de ciertos productos.

No obstante, algunos de los modelos que puedes encontrar y a los que se les puede aplicar el descuento son:

Slip On Tejido Flexi para Mujer con Ligereza y Suavidad Estilo 104919 Negro

Precio: 849 pesos menos el 10% de descuento.

FLEXI

Sandalia de Confort Flexi para Mujer con Comfort Walk Estilo 124214 Negro

Precio: mil 199 pesos menos el 10% de descuento.

FLEXI

Sandalia de Confort Flexi para Mujer con Amortiguamiento Estilo 133708 Negro

Precio: mil 149 pesos menos el 10% de descuento.

FLEXI

Derby Semivestir Flexi para Hombre con 100% piel Estilo 421501 Tinto

Precio: mil 299 pesos menos el 10% de descuento.

FLEXI

Mocasín Casual Flexi para Hombre con 100% piel Estilo 423805 Ocre

Precio: mil 499 pesos menos el 10% de descuento.

FLEXI

¿En qué tiendas Flexi aplica el descuento?

Cabe destacar que el descuento solo será válido en tiendas Flexi seleccionadas, por lo que es importante consultar con un encargado si la sucursal participa en el programa antes de realizar la compra.

También es posible conocer cuál es el establecimiento participante más cercano a tu domicilio consultando el Directorio de Beneficios del INAPAM en el siguiente enlace:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048802/Vestido_y_Hogar_2026.pdf

Recuerda que para solicitar el descuento solo debes informar al cajero antes de pagar y presentar cualquiera de las versiones de la tarjeta INAPAM, ya que todas son válidas y no tienen vigencia.

¿Qué otros descuentos maneja la tarjeta INAPAM?

Además de la tienda Flexi, el instituto contempla rebajas en diferentes establecimientos y sectores clave que refuerzan el bienestar de las personas adultas mayores, como transporte, salud, alimentos, hogar, servicios, vestido, educación y más.

Gracias a estos convenios, la tarjeta INAPAM se ha convertido en una herramienta importante para apoyar la economía de los adultos mayores en México, permitiéndoles acceder a productos y servicios a precios más accesibles en todo el país.

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