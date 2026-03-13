Qué hacer si pierdes tu tarjeta del Banco del Bienestar y cómo pedir reposición

La tarjeta del Banco del Bienestar es el principal medio mediante el cual millones de personas reciben los recursos de los distintos Programas para el Bienestar. Por ello, en caso de robo o extravío del plástico, es fundamental actuar de inmediato para evitar el uso indebido de los fondos y comenzar el proceso de reposición.

Las autoridades recomiendan realizar el reporte tan pronto como se detecte la pérdida. Este paso permite bloquear la tarjeta y proteger el dinero depositado en la cuenta.

El primer paso consiste en llamar al centro de atención telefónica del Banco del Bienestar al 800 900 2000. Durante la llamada se debe seleccionar la opción 2, destinada a reportes por robo o extravío. El personal solicitará algunos datos para verificar la identidad de la persona beneficiaria, por lo que es necesario tener a la mano la CURP y una credencial oficial, como el INE.

Una vez confirmada la información, el banco procederá a bloquear la tarjeta, con lo que se evita que pueda ser utilizada por terceros. Al finalizar el proceso telefónico, se proporciona un número de folio, el cual debe conservarse, ya que forma parte del seguimiento para la reposición del plástico.

Además del reporte telefónico, el bloqueo también puede solicitarse directamente en una sucursal del Banco del Bienestar, acudiendo a ventanilla.

Cómo solicitar la reposición de la tarjeta

Después de realizar el reporte, el siguiente paso es comunicarse con la dependencia o coordinación del programa social al que pertenece la persona derechohabiente. Cada programa cuenta con mecanismos específicos para brindar orientación y dar seguimiento al trámite de reposición.

En el caso de las pensiones y otros apoyos federales —como Sembrando Vida, el Programa para Madres Trabajadoras o Producción para el Bienestar— se dispone de líneas telefónicas de atención para orientar a las y los beneficiarios.

Contactos según el programa, después de reportar el extravío al Banco del Bienestar:

Pensiones para el Bienestar (Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar), Sembrando Vida y Programa para Madres Trabajadoras

Teléfono: 800 639 42 64

Producción para el Bienestar

Teléfono: 800 8822 676

Becas para el Bienestar (Beca Rita Cetina, Beca Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro)

Atención presencial en oficinas o módulos

Ubicador de sedes: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/

La Escuela es Nuestra

Correo electrónico: laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx

Jóvenes Construyendo el Futuro

Teléfono: 079

Bienpesca

Teléfono: 669 915 6900

Extensiones: 58664, 58642 y 58613

Una vez que la nueva tarjeta esté lista, las autoridades informarán a la persona beneficiaria cuándo y dónde podrá recogerla .

Finalmente, las autoridades recuerdan que para proteger los recursos es importante guardar la tarjeta en un lugar seguro y no compartir el NIP con nadie, incluso durante el proceso de reporte o reposición. Estas medidas ayudan a garantizar que los apoyos económicos continúen llegando de forma segura a quienes los reciben.

YC