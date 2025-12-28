Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 13 personas muertas

La Secretaría de Marina confirmó que 13 personas perdieron la vida tras el accidente ferroviario ocurrido este día en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde viajaban 250 pasajeros.

En un comunicado complementario al boletín 104, la dependencia detalló que 139 personas resultaron ilesas, mientras que 98 sufrieron lesiones. De este último grupo, 36 permanecen hospitalizadas bajo atención médica especializada, en tanto que el resto presenta heridas que no ponen en riesgo su vida.

La Marina lamentó profundamente el fallecimiento de las 13 víctimas y expresó sus condolencias a los familiares, al tiempo que aseguró que se brinda apoyo inmediato a las personas afectadas, actuando con responsabilidad, transparencia y conforme a la ley.

Durante las labores de auxilio, búsqueda y localización, se desplegó un amplio operativo que incluyó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y el uso de un dron táctico, con el objetivo de atender la emergencia y salvaguardar a los pasajeros.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, y aseguró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

