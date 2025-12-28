Luego del descarrilamiento de uno de los ferrocarriles del Tren Interoceánico de Tehuantepec reportado en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, publicó que ya se abrió una carpeta de investigación para conocer las causas del suceso ferroviario .

La funcionaria aseguró que, tras los hechos, la FGR investigará lo sucedido. " Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal de México (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas ", publicó Godoy.

La FGR abrió carpeta de investigación tras descarrilamiento del Tren Interoceánico. X / @ErnestinaGodoy_

Actualización del accidente

La Secretaría de Marina (Semar) publicó desde sus redes sociales más detalles del descarrilamiento. Dijo que se registró un accidente ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones, evento en el que se presentó el descarrilamiento de la máquina principal.

Hasta el momento, la cifra de lesionados ascendió a 20 personas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica ; de igual forma, por parte de esta Institución, se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval. Así mismo, se encuentran en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

La Semar dijo que se mantienen coordinaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas de los hechos, así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea, priorizando en todo momento la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno.

